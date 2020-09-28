İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
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İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

28.09.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:02
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" listesinde yer alan Kayserili firmaları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" listesinde yer alan Kayserili firmaları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Büyüksimitci, hafta sonu TİM tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" listesinde Kayseri'den 18 firmanın yer aldığını açıklayarak, "TİM tarafından açıklanan listede 14 firmamız görünüyor ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren dört firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk binde Kayseri'den toplam 18 firmamız yer almış durumda" dedi.

Önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da yukarı taşımak için gayret göstereceklerini dile getiren Başkan Büyüksimitci, "Küresel rekabet ve bölgemizde yaşanan sorunlardan dolayı 2019 yılı kolay bir yıl olmadı. Yaşanan bütün güçlüklere rağmen Kayserili sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettik. Kayseri olarak geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. İller arası sıralamada 10'uncu il konumundayız. Bu sene pandemiden dolayı ilk 7 aylık ihracatımızda geçen yılı yakalayamasak da, yılın geri kalan kısmında daha da fazla çalışarak ilk iki çeyrekteki kayıplarımız telafi edeceğiz. Ben bu vesile ile büyük başarıda emeği bulunan yöneticilerinden çalışanlarına kadar tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, tüm ihracatçılarımızı bu vesileyle bir kez daha kutlamak istiyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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