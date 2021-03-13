İlk Atmosferini Kaybedip, İkincisini Oluşturan Gezegen Bulundu
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İlk Atmosferini Kaybedip, İkincisini Oluşturan Gezegen Bulundu

13.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:04
İlk Atmosferini Kaybedip, İkincisini Oluşturan Gezegen Bulundu

Dünya'yı düşünün... Biz insanoğlunu ayakta tutan atmosferi gitti... Sonra zamanla ikinci kez atmosferi oluştu... Bilim bize daha neler gösterecek bilemeyiz ama Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegeni görüntüledi.

Dünya'yı düşünün... Biz insanoğlunu ayakta tutan atmosferi gitti... Sonra zamanla ikinci kez atmosferi oluştu...

Bilim bize daha neler gösterecek bilemeyiz ama Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegeni görüntüledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesindeki habere göre, gök bilimciler, "GJ 1132 b" ismi verilen öte gezegenin Dünya ile benzer bir yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşündüklerini belirtti.

NEDENİ: VOLKAN

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, gezegende volkanik bir aktivitenin olduğunu ifade ederek, asıl atmosferin gezegenin erimiş magma tabakası tarafından emildiğini ve yeni bir atmosferin volkan tarafından yavaş yavaş serbest bırakıldığını kaydetti.

Bilim adamları, oluşan yeni atmosferin hidrojen, hidrojen siyanür, metan ve amonyak bakımından zengin olduğuna işaret etti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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