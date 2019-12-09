İlk Aşk Filmi
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İlk Aşk Filmi

İlk Aşk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İlk Aşk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:58
İlk Aşk Filmi

Leo, duygularını göstermekten kaçınan başarılı bir boksördür. Genç adam gönlünü, bir telekız olan Monica’ya kaptırır. Başaracağına inandığı bir dövüşten ağır darbe alması Leo’yu derinden etkiler. Bu sırada Monica farkında olmadan kendisini bir uyuşturucu kaçakçılığı planının içinde bulur. Monica’ya yardım etmek isteyen Leo, gece boyunca peşlerine düşen mafya, polis ve bir suikastçıdan kurtulmaya çalışır.

Yönetmen: Takashi Miike

Senaryo: Masa Nakamura

Oyuncular: Becky, Sakurako Konishi, Masataka Kubota , Jun Murakami , Nao Ohmori, Sansei Shiomi, Shôta Sometani , Seiyô Uchino

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Hatsukoi/ First Love

Yapımcı Firma: Mars Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Japonya, İngiltere

Orijinal Dili: Japonca

Filmin Süresi: 108 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 13.03.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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