İlk aşı ne zaman yapılacak? Çin Sinovac aşılama takvimi nedir? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ilk kimlere yapılacak?

Çin menşeili koronavirüs aşısı Sinovac Türkiye'ye geliyor. Peki aşı için öncelik verilecek kişiler kimlerdir? İlk aşı ne zaman yapılacak? Çin Sinovac aşılama takvimi nedir? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ilk kimlere yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı takvimi açıklaması nedir?

Çin menşeili koronavirüs aşısı Sinovac Türkiye'ye geliyor. Peki aşı için öncelik verilecek kişiler kimlerdir? İlk aşı ne zaman yapılacak? Çin Sinovac aşılama takvimi nedir? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ilk kimlere yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı takvimi açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLK AŞI NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca'nın konuya yönelik yaptığı açıklamalar şöyle;

"Ülke olarak önceden hazırlıklı olmanın gayreti içindeyiz. Bilim Kurulumuz aşılama stratejisi üzerindeki çalışmalarını yürütmektedir. Riskli grupların tespiti ve önceliklendirilmesi, yoğun hasta yükü altında tüm enerjisini harcamakta olan sağlık personelimizin aşılama kampanyasında yeniden organizasyonu, lojistik yönetimi dahil detaylı bir planlama yapılmaktadır."

"Aşı dağıtım planlamasında DSÖ tarafından dikkat çekilen insan hakları, eşitlik, adalet ve meşruiyet çerçevesinde bir dağıtım çerçevesinin oluşturulmasına çalışılmaktadır. Bu çerçevenin temelini oluşturan etik ilkeler arasında maksimum fayda sağlanması, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması, aşının adil, şeffaf ve kanıta dayalı dağıtılmasının sağlanması bulunmaktadır."

ÇİN SİNOVAC AŞILAMA TAKVİMİ NEDİR?

* Bilim Kurulumuzca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenmektedir. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.

* İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

* İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

* Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

* Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

AŞI YAPMAK ZORUNLU MUDUR?

Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yapmalıyız. Aşı yapılan kişinin HES ve e-nabız uygulamasına aşı olduğu bilgisi işlenecek.