"İlk aşamada kadın emeği olan kooperatifleri desteklemeyi amaçlıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"İlk aşamada kadın emeği olan kooperatifleri desteklemeyi amaçlıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınların oluşturduğu, kadın emeği, kadının üretimi, etkenliği olan kooperatifleri desteklemeyi ilk aşamada amaçlıyoruz.

10.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:26

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınların oluşturduğu, kadın emeği, kadının üretimi, etkenliği olan kooperatifleri desteklemeyi ilk aşamada amaçlıyoruz. Sonra bütün kooperatiflerimize geleceğiz. Burada kadının güçlenmesini ön planda tutuyoruz. Makine ve ekipman alımlarında destek vermeyi planlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) tanıtım toplantısına katılarak, çeşitli illerden toplantıya video konferans yöntemiyle katılan kooperatifçilerle görüştü.

KOOP-DES tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın kooperatifçilere seslenerek, "Bilin burada sizin bir bakanlığınız var. Kadın kooperatiflerinin, kadın girişimcilerin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Amacımız, kadınların ekonomik hayata entegrasyonu, el birliği, güç birliği. Burada kadınlarımızın bir araya gelerek nasıl bir dayanışma ruhu sergilediğini gördük. Üstelik; yerel, yerinde, doğal, ekolojik, çevreye duyarlı ve kadın girişimcilerin tek başlarına cesaret edemedikleri girişimleri bir araya gelerek daha güçlü bir yapıya kavuşturarak hem kendi ekonomik refahlarını hem de toplumsal refahı sağlayacak güçteler. Biz bu konuda kadınlarımızı daha fazla cesaretlendirmek için Ticaret İl Müdürlerimizi de talimatlandırdık. Bundan sonra kadın kooperatiflerimizle daha sık bir araya gelecekler. İnşallah biz de desteklerimizle daha fazla yanınızda olacağız. Zaten sadece kadınlarımızın üretime yönelmesi değil, aynı zamanda hem Türkiye geneline hem de dünya geneline ulaşmaları için çalışmalar yapılıyor. Bakanlık olarak biz hem e-ticaret hem dış ticaret hem de girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Pandemi döneminde bu çalışmalarımızı sanal ortamlara taşıdık. Bunlardan da yararlanmanızı istiyorum. Buralarda sizlere hitap eden çok destek var" ifadelerini kullandı.

"300 CİVARINDA KADIN KOOPERATİFİMİZ VAR"

Pekcan, toplantının amacının kadın kooperatiflere verilecek desteklerle ilgili olduğunu belirterek, "Kadın kooperatiflerimiz biraz daha güçlendikleri zaman; e-ticaret ve ihracata başladıklarında yine çok güzel desteklerimiz var. E-ticaret alanında, e-ticaret sitelerine kayıt olduklarında yüzde 80'ine kadar Bakanlık karşılıyor. Bu desteği 2 yıl süreyle de devam ettiriyoruz. 300 civarında kadın kooperatifimiz var. Güçlenmesi ve daha geniş kapsamda hizmet vermesi ile alakalı çalışmalarımızı yürüteceğiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine baktığımızda kooperatiflerin o ülkelerin ekonomilerine ne büyük katkılar sağladığını görüyoruz. Kooperatifler yerel kaynağı en iyi şekilde değerlendirebilen kaynakları. El birliği, güç birliğiyle bir araya gelerek dayanışma ruhumuzu sergilememiz lazım" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN KAYNAKLARINI DA EN DOĞRU VE EN ETKİN ŞEKİLDE YÖNLENDİRMEK İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye'nin birçok yerinde tarihsel zenginlikler olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bunları üretime, ticarete, ekonomiye nasıl kazanabiliriz bunun üzerinde duracağız. Ülkemizdeki kooperatifçiliğin gelişmesi için adımlar atacağız. Gerek tarımsal ürünlerde gerek el sanatlarında gerekse turizme yönelik faaliyetlerde yerel potansiyellerin oldukça üretken olduğunu görebiliyoruz. Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimizin sermayelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. KOOP-DES programının amacı faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak. Öz kaynak yetersizliği bulunan kooperatiflerimiz ve üst kuruluşlarına mali destekte katkı sağlamak. Yeni alanlarda girişimci ve ihracatçı olmaya özendirmek. Bireysel tasarrufları kooperatifleştirmeye yönlendirmek. Devletin kaynaklarını da en doğru ve en etkin şekilde yönlendirmek için el birliğiyle çalışacağız. Ayakları yere basan, sonuç odaklı projeleri de desteklemiş olacağız" dedi.

"KADININ GÜÇLENMESİNİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ"

İlk aşamada kadınlar tarafından oluşturulan kooperatiflere yardım edileceğini söyleyen Pekcan, 15 Temmuz itibariyle de 81 ilde İl Ticaret Müdürlüklerinin projeleri değerlendirerek destekleri açıklamaya başlayacağını ekledi. Pekcan, "Kadınların oluşturduğu, kadın emeği, kadının üretimi, etkenliği olan kooperatifleri desteklemeyi ilk aşamada amaçlıyoruz. Sonra bütün kooperatiflerimize geleceğiz. Burada kadının güçlenmesini ön planda tutuyoruz. Makine ve ekipman alımlarında destek vermeyi planlıyoruz. Yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evleri, yazılım kooperatifleri, halıcılık, arıcılık, balıkçılık, okul servisleriyle ilgili kooperatifleri desteklemeyi istiyoruz. Belki okul servislerinde çocuklarımıza, en güzel alakayı kadın şoförlerimiz gösterebilir. Yeni projelerle gelen herkese imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışacağız. Sergi ve fuar katılımlarını da destekleyeceğiz ve buralarda nitelikli projelerde çalıştıracakları nitelikli personele de istihdam desteği vermeyi planlıyoruz. Bu desteklerimizde kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'e kadar, diğer yörelerde yüzde 50'ye kadar ve öncelikli olarak 150 bin Türk Lirası'na kadar hibe desteği vereceğiz. Buralardaki projeler son derece önemli. Bize getirilecek projeler 15 Temmuz'dan itibaren İl Ticaret Müdürlüğümüzde değerlendirerek destekleri açıklamaya başlayacak. Projeleri son derece önemsiyoruz ve arttırılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Emin Kuvat - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Sağlık
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı Güncel
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Sıla Cem Yılmaz Ozan Güven Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç Podolski Tamer Tuna Hikmet Karaman
Daha Fazla Karar Bakan Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: "İlk aşamada kadın emeği olan kooperatifleri desteklemeyi amaçlıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 13:26:52. #1.15#
title