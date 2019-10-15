İlk ara tatil ne zaman? MEB 2019-2020 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi

15.10.2019 10:32

İlk ara tatil ne zaman araştırılıyor. Çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla tam gün eğitim veren okullarda teneffüs süreleri 15 dakika, ikili eğitim verenlerde de en az 10 dakika olarak düzenlendi. 2020 yaz tatili ne zaman? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 resmi takvimine göre, 16 Eylül'de açılması planlanan okullar 9 Eylül'de açıldı. Birinci dönem ise 17 Ocak'ta son bulacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıflar, ortaokul ve imam hatip ortaokul 5.sınıflra ile 9.sınıflar için okullar 6 Eylül'de kapılarını açmıştı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB'e göre ilk ara tatil 18 Kasım'da başlayacak ve 22 Kasım'da bitecek. Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi başlayıp 31 Ocak Cuma günü son bulacak. Takvime göre ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk dönemi tamamlayan öğrenciler için ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi eğitime başlayacak, 19 Haziran 2020'de tamamlayacak. Ardından öğrenciler ve veliler 11 haftalık yaz tatiline giriş yapacaklar.