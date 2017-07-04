Sivasspor'un yeni transferi 33 yaşındaki forvet Arouna Kone ilk antrenmanına çıktı. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor'da son olarak İngiltere Premier Lig'de Everton'da forma giyen yeni transfer Fildişi Sahilli oyuncu Arouna Kone takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncuya ilk antrenmandan taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antrenmanda kondisyoner eşliğinde yaklaşık 1 saat düz koşu yapan Kone daha sonra çalışmalarına salonda devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda diğer futbolcular düz koşu, ısınma hareketler ve pas çalışması yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve bazı yöneticiler de takip etti. Sivasspor yarın sabah ve akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.



(Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu / İHA)