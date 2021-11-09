Son dakika gündem: İlk adımı Bakan Soylu attı, ardı çığ gibi geldi

SİVAS (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için bir video paylaştı, destek videoları çığ gibi geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek "Bir hareketine bakan hayat" sloganı ile kampanya başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarında paylaştığı 19 dakikalık bir video ile kampanyaya destek verdi. Soylu videoda kendisi kullandığı araçta emniyet kemerini takarak, "Trafikte emniyet kemeri yaralamalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir harekete bakar" dedi. Bakan Soylu'nun paylaşımının ardından destek videoları çığ gibi geldi. Sanat dünyasından ilk desteği Orhan Gencebay verdi. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın paylaşımı dikkat çekti. Valiler arasında ise ilk paylaşımı yapan Sivas Valisi Salih Ayhan oldu. Bugün ise valiler, belediye başkanları, kaymakamlar ve tanınmış simaların paylaşımları ardı arkasına çığ gibi geldi.

-İHA-