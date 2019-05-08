İlk Adım'dan Kurtuluşa Ata'nın İzinde' Sloganıyla Pedal Çeviren Sporcular Yola Çıktı

1919 kilometre yol kat ederek, Atatürk'ün Kuruluş Mücadelesini başlattığı güzergahta pedal çeviren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri, Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile 29 Nisan tarihinde Samsun'dan yola çıkan 9 kişilik bisikletçi grubu, Erzurum'da bir gece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün misafiri olduktan sonra kentten ayrıldı. 17 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'ya ulaşak, olan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği'nin 9 kişilik ekibini Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlgil ile şube müdürü Letif Arslan ile Palandöken İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz uğurladı.

'İlk Adım'dan Kurtuluşa Ata'nın izinde' sloganıyla pedal çeviren sporcular, Erzurum'da yoğun ilgi görürken, Erzurum Bisiklet Kulübü sporcuları da Samsun'dan yola çıkan ve Erzurum'a uluşan gruba şehirde eşlik etti.

Bir gece Erzurum'da konukları misafir ettiklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Bu anlamlı yolculukta size başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. İnşallah Ankara'ya sağ salim ulaşırsınız" dedi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Tanju Subaşı da, Samsun Valiliği'nin Milli mücadelenin 100. Yıl Etkinlikleri Programı'nda yer alan, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği'nin hazırladığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün finanse ettiği projeyi başarı ile tamamlayacaklarını belirterek, "Samsun İlkadım'dan başlayarak Havza, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Nevşehir şehirlerini geçtikten sonra Ankara Eski Meclis'te sona erecek olan yolculuğumuzda 1919 kilometre pedal çevirmiş olacağız ki, bu rakam çok anlamlı" dedi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri Erzurum'dan Tercan'a hareketinden önce Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e Samsunspor atkısı hediye ederken, Taşkesenligil de, konuklara çeşitli hediyeler verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA