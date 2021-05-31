İlk 500'De 7 Çanakkale Firması Yer Aldı
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İlk 500'De 7 Çanakkale Firması Yer Aldı

İlk 500'De 7 Çanakkale Firması Yer Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2020 sıralamasında Çanakkale'den 7 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2020 sıralamasında Çanakkale'den 7 firma yer aldı.

Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşu listesinde; İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A. Ş., Enerjisa Enerji Üretim A. Ş., İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A. Ş., Akçansa Çimento San. ve Tic. A. Ş., Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A. Ş., Kale Havacılık Sanayi A. Ş. ve Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A. Ş. firmaları yer aldı.

Çanakkale Valiliği olarak İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması 2020 yılı sıralamasında yer alan tüm Çanakkale firmalarımızı tebrik ediyor, ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam olanaklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

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