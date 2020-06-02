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İlk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,1 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 20,1 artarken, otomobil pazarı yüzde 21,7, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,9 oranında arttı.

İlk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,1 arttı
02.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:11

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 20,1 artarken, otomobil pazarı yüzde 21,7, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,9 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mayıs sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 21,7 oranında artarak 146 bin 528 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,9 artarak 36 bin 567 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Mayıs ayında 2,4, otomobil pazarı yüzde 7,6 daralırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 21,6 oranında arttı.

2020 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet oldu. 2020 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 25 bin 073 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 21,6 artarak 7 bin 162 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,0 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,8 azalış gösterdi.Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,9 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; Pazarın yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 88 bin 84 adetle yüzde 60,1 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 44,7 pay, 65 bin 532 adet) oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 pay ve 42 bin 744 adet satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 33 bin 446 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; Benzinli otomobil satışları 71 bin 699 adetle yüzde 48,9 pay, Dizel otomobil satışları 63 bin 824 adetle yüzde 43,6 pay, Otogazlı otomobil satışları 6 bin 555 adetle yüzde 4,5 pay aldı. 133 adet elektrikli ve 4 bin 317 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 23,4 artarak yüzde 94,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 15,7 azalarak yüzde 1,9 pay,

2000cc üstü otomobil satışları yüzde 31,3 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 63.128 adetle yüzde 43,1 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 39.621 adetle yüzde 27,0 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; Van gövde tipi yüzde 74,0 pay ve 27 bin 60 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, Kamyonet gövde tipi yüzde 12,5 pay ve 4 bin 574 adetle 2. sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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