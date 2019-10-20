İlk 4 sandıktan Çebi çıktı

20.10.2019 18:52

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 4 sandık sayıldı. 1685 oyun sayıldığı ilk 4 sandıkta Ahmet Nur Çebi en çok oyu toplayan isim oldu.



Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kongre divan başkanlığı oyları saymaya başladı. İlk 4 sandıkta oy sayım işlemi tamamlanırken, bu sandıklarda en çok oyu alan başkan adayı Ahmet Nur Çebi oldu. Her sandıkta rakiplerini geçmeyi başaran Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta sayılan 1685 oyun 952'sini aldı. Diğer adaylardan Serdal Adalı 641 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 85 oy aldı. Sandıklardan 7 de geçersiz oy çıktı. Böylece Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta en yakın rakibi olan Serdal Adalı'ya 311 oy fark atmış oldu. İlk 4 sandığın sonuçları şu şekilde:



1. sandık



Ahmet Nur Çebi: 211



Serdal Adalı: 176



Hürser Tekinoktay: 15



Geçersiz: 0



Boş: 0



2. sandık



Ahmet Nur Çebi: 260



Serdal Adalı: 170



Hürser Tekinoktay: 22



Geçersiz: 3



Boş: 0



3. sandık



Ahmet Nur Çebi: 250



Serdal Adalı: 153



Hürser Tekinoktay: 25



Geçersiz: 1



Boş: 0



4. sandık



Ahmet Nur Çebi: 231



Serdal Adalı: 142



Hürser Tekinoktay: 23



Geçersiz: 3



Boş: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA