İlk 20 Dakikada Gol Yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

LUCESCU TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı izledi. Lucescu'ya milli takımda yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu eşlik etti. Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını takip eden isimler arasında A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Mircea Lucescu da vardı. Son dönemde Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında ismi geçen Rumen çalıştırıcı, karşılaşmayı A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu ile birlikte izledi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU Beşiktaş-M.Başakşehir karşılaşması öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar stadı doldurdu. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, maçın başından itibaren takımlarına büyük destek verdi. Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş, lider Başakşehir'i konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala tribünleri dolduran Beşiktaşlılar, maçın başından itibaren takımlarına büyük destek verdi. Başlama vuruşundan önce tribünler futbolcuları çağırırken, Burak Yılmaz taraftarları coşturan isim oldu. Burak'ın reaksiyonu sonrasında tribünler daha da çok bağırarak takımlarına destek verdi.

CANER ERKİN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, Başakşehir maçının ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Caner Erkin önümüzdeki hafta Sivas deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Caner Erkin cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında Emre Belözoğlu'na yaptığı faul sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan Caner Erkin, 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu önümüzdeki hafta oynanacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

(Mehmet Şirin Topaloğlu -Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA