İlk 20 Dakika Maçta Yoktuk"

Gaziantep Basketbol'a 63-56 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'da Başantenör Ivanovıc, "İlk 20 dakikada maçın içinde yoktuk" derken, Gaziantep Basketbol Başatrenörü Markovic de, "Takımımızın karakterinden çok memnunum" şeklinde konuştu.

Gaziantep Basketbol Başatrenörü Nenad Markovic, "Beşiktaş gibi bu ligin güçlü ve çok iyi savunma yapan bir takıma karşı maça neredeyse 20 sayı önde başladık. Bu durum aslında koçların çok sevmediği bir şeydir. Bildiğiniz gibi biz de ligin en iyi savunma yapan takımıyız. Özellikle rakip farkı 1'e düşürdüğünde takımım çok iyi karakter gösterdi. O dönemde attığımız sayılarla rakibi geride tutmayı başardık. Takımımızın karakterinden çok memnunum. Ancak hücumda daha iyi işler yapmamız lazım. Öte yandan Beşiktaş gibi takımlara karşı hücum yapmak da kolay değil. Maçın özellikle son dönemlerinde aslında biraz futbol gibi oynadık. Bazı oyuncularım çok yorulmuştu o yüzden süreyi eritmeye çalıştık. Maçı da böyle kazandık" dedi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş Başatrenörü Dusko Ivanovıc ise, "Farklı bir deplasman beklemiyorduk. İlk 20 dakikada maçın içinde yoktuk. Sonrasında daha fazla mücadele ettik ama sonucu getiremedik. O yüzden üzgünüz" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)