Kara Kartal'ın hedefi net! Beşiktaş'tan ligin formda ekibi Gaziantep'e karşı cesur kadro

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş- Gaziantep Fk maçıyla açılış yapılıyor. Son 4 maçından sadece 1 galibiyet çıkaran Kara Kartal, formda Gaziantep'i konuk ediyor. Gaziantep son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçmiş durumda. Antep ligdeki son 3 maçını da kazandı.

HAKEM ARDA KARDEŞLER

Beşiktaş-Gaziantep karşılaşmasında düdük Arda Kardeşler'de. Kardeşler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve Mustafa Savranlar. VAR'da Erkan Engin görev yapacak.

EKSİK ÇOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Mert, Umut, N'Koudou kadroda yok. Hastalıkları süren Atiba ve Teixeira da kadroda bulunmuyor. Gaziantep'de 9 futbolcu koronavirüse yakalandı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi.

Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Sagal, Doğan, Furkan, Recep, Maxim, Muhammet.

CANLI ANLATIM

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