Kara Kartal'ın hedefi net! Beşiktaş'tan ligin formda ekibi Gaziantep'e karşı cesur kadro - Haberler Spor
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Kara Kartal'ın hedefi net! Beşiktaş'tan ligin formda ekibi Gaziantep'e karşı cesur kadro

Kara Kartal'ın hedefi net! Beşiktaş'tan ligin formda ekibi Gaziantep'e karşı cesur kadro
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında saat 20.00'de son haftaların formda takımı Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Kara Kartal'da 5, Gaziantep'te 9 eksik var. Beşiktaş'ta olumsuz şartlara rağmen sahaya çıkan cesur ilk 11 dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş- Gaziantep Fk maçıyla açılış yapılıyor. Son 4 maçından sadece 1 galibiyet çıkaran Kara Kartal, formda Gaziantep'i konuk ediyor. Gaziantep son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçmiş durumda. Antep ligdeki son 3 maçını da kazandı.

Beşiktaş-Gaziantep karşılaşmasında düdük Arda Kardeşler'de. Kardeşler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve Mustafa Savranlar. VAR'da Erkan Engin görev yapacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Mert, Umut, N'Koudou kadroda yok. Hastalıkları süren Atiba ve Teixeira da kadroda bulunmuyor. Gaziantep'de 9 futbolcu koronavirüse yakalandı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi.

Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Sagal, Doğan, Furkan, Recep, Maxim, Muhammet.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Sorumlusu Haberler.com - Spor Haberleri
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