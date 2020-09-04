İlk 100 birimden 93'ü düştü Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle yükselen kripto para birimleri, ABD ekonomi verilerindeki olumlu göstergelerle güç kazanmasının ardından gelen satışlarla, kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 93'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin...

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle yükselen kripto para birimleri, ABD ekonomi verilerindeki olumlu göstergelerle güç kazanmasının ardından gelen satışlarla, kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 93'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Satış dalgasından en çok etkilenenler arasında yer alan, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte, yaklaşık 1,000 dolara karşılık gelen yüzde 9.01 düşüşle 10,322.18 dolara geriledi ve birimin piyasa hacmi yaklaşık 20 milyar dolarlık erimeyle, 200 milyar doların da altına çekilerek 190.74 milyar dolara düştü. Hafta başından itibaren yükselerek 12,067 doları gören Bitcoin'de iki günlük düşüş de 1,600 doları aştı.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi, yoğun satışların da etkisiyle, hafta ortasındaki 132.31 milyar dolardan son 24 saatte 155.95 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de, Çarşamba günü yükseldiği 388.89 milyar dolardan, 50 milyar dolardan çok kayıpla 336.62 milyar dolara çekildi.Toplam 6,742 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,405 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 9.01 düşüşle 10,322.18 dolar,2.Ethereum yüzde 11.58 düşüşle 387.21 dolar,3.Tether yüzde 0.25 düşüşle 0.99 dolar,4.XRP yüzde 7.91 düşüşle 0.25 dolar,5.Polkadot yüzde 3.40 düşüle 5.83 dolar,6.Chainlink yüzde 17.63 düşüşle 11.91 dolar,7.Bitcoin Cash yüzde 14.45 düşüşle 223.60 dolar,8.Litecoin yüzde 15.25 düşüşle 48.67 dolar9.Crypto.com Coin yüzde 10.49 düşüşle 0.15 dolar,10.Binance Coin yüzde 17.48 düşüşle 20.50 dolardan işlem görüyordu.Cointelegraph Piyasalar analisti Michaël van de Poppe, genel anlamda kripto piyasasının bir düzeltmenin eşiğinde olduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Bitcoin burada önemli bir düşüş yaşadı ve 11.600 dolar bandına tutunamadı. Genel olarak kısa vadede bir sekmenin yaşanacağını düşünüyorum."

Kaynak: DHA