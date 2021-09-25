İlk 10'da Türkiye'den 3 havalimanı yer alıyor

Avrupa'nın en yoğun havalimanı belli oldu..

İstanbul havalimanı yine zirveye

adını yazdırdı..

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 2021 yılı 7 aylık yolcu sayı verilerine göre Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul

Havalimanı, bu süreçte 16 milyon 292 bin 907 yolcuya hizmet verdi..

Sabiha Gökçen Havalimanı yaklaşık

12 milyon yolcusuyla Listede dördüncü sırada yer alırken,

Antalya Havalimanı ise 8 milyonu aşkın yuolcusuyla ilk ona girdi..

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin,

Havacılığımızın Avrupa'nın zirvesindeki şanlı günlerine geri dönmesine katkı sağlayan başta fedakar mesai arkadaşlarım olmak üzere, Türk havacılığının tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi..

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri