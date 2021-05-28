Ilısu Barajında Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçirilecek
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Ilısu Barajında Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçirilecek

Ilısu Barajında Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçirilecek
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Veysel Eroğlu Ilısu Barajının balıkçılık potansiyelini bölgeye istihdam ve ekonomik olarak kazandırmak için Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçirilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Veysel Eroğlu Ilısu Barajının balıkçılık potansiyelini bölgeye istihdam ve ekonomik olarak kazandırmak için Kafes Alabalık Üretim Çiftliği Projesi hayata geçirilecek.

Veysel Eroğlu Ilısu Barajının balıkçılık potansiyelini kente ve bölgeye kazandırmak için Mardin Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Kafes Alabalık Üretim Projesinin ön çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Murat Süzen, Tarım Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Memduh Dinler, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve ilgili kurum yetkililerinin katılımlarıyla, Ilısu Barajında incelemeler yapıldı.

Proje kapsamında, Ilısu Barajında, ilk etapta 15 bin ton kafes balıkçılık üretimi yapılarak iç piyasa ve dış ülkelere ihracatı sağlanacak. Kentte dar gelirli vatandaşlara yeni iş imkanları sağlanacak. İstihdam ve ekonomik düzey artacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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