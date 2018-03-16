DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Ilısu Barajı ve HES projesi tamamlandığında sadece elektrik enerjisi üretiminden milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katma değer sağlayacaktır." dedi.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Ilısu Barajı ve HES inşaatında artık sona gelindiği belirtilerek, projede bugün itibariyle fiziki olarak baraj inşaatının yüzde 97'sinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Acu ise, DSİ'nin Mardin'de yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.



DSİ Genel Müdürlüğünün Mardin'de 8 yerleşim yerine yıllık 63 milyon metreküp içme suyu sağlandığını, tamamlanan içme suyu tesisleri ile 29 bin 850 kişinin ihtiyacını karşılandığını kaydeden Acu, Ilısu Barajı ve HES inşaatında artık sona gelindiğini bildirdi.

Acu, şöyle devam etti:

"Ilısu Barajı Önyüzü Beton Kaplı Baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci, gövde hacmi bakımdan ülkemizde Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, üreteceği enerji bakımından ülkemizde, Atatürk, Karakaya, Keban Barajı ve HES'ten sonra dördüncü, ülkemizin en önemli su kaynağı olan Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve yapılmakta olan en büyük baraj ve HES olma gibi önemli özelliklere sahiptir. Projede bugün itibariyle fiziki olarak baraj inşaatının yüzde 97'si tamamlanmıştır. Ilısu Barajı ve HES projesi tamamlandığında sadece elektrik enerjisi üretiminden milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katma değer sağlayacaktır. Cizre Barajı ve HES yapılabilir duruma gelecektir."



Acu, 221 kilometre uzunluğundaki Mardin Ceylanpınar Ana Kanalları ile Atatürk Barajından alınan su ile Mardin'in münbit topraklarının sulayacaklarını aktararak, "Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.