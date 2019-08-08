08.08.2019 14:14

Siirt'te gövde hacmi bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olan Ilısu Barajı'nda su tutma testleri başladı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, baraj rezervuarında can ve mal kayıplarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları hususunda uyarıldıkları belirtildi. Açıklamada, "2010 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Ilısu Projesi kapsamında tarihi ve kültürel varlıkların korunup gelecek nesillere aktarılması, yeniden yerleşim ve çevre konularında, dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte çalışmalar yapılmıştır. Bu devasa barajın mütemmim cüzlerinin ve rezervuarının su tutma kabiliyetlerinin testlerine ise başlandı. Dolayısıyla baraj ve rezervuar içerisinde can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından ülkemizde Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük baraj konumunda bulunuyor. Bin 200 megawatt kurulu güç ile 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan Ilısu Barajı ve HES'in, ülke ekonomisine yıllık 412 milyon dolar katkıda bulunması öngörülmektedir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA