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Ilısu, Ekonomi

Ilısu Barajı'nda su seviyesi 93 metreye ulaştı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı'nda biriken su miktarı 4 milyar metreküpe, su seviyesi 93 metreye ulaştı.

23.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:54
Ilısu Barajı'nda su seviyesi 93 metreye ulaştı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı'nda biriken su miktarı 4 milyar metreküpe, su seviyesi 93 metreye ulaştı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) enerji üretimine başlama hazırlıkları yapılıyor.

Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde devam ediyor. Geçen yılın ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlanmasıyla baraj gölünde su seviyesi 93 metreye, depolanan su miktarı da 4 milyar metreküpe ulaştı. 10,5 milyar metreküp suyun depolanacağı baraj tamamlandığında, ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sunacak.

Dicle Nehri üzerindeki en büyük hidroelektrik yatırımı olan Ilısu Barajı ve HES Projesi, ülkenin en önemli projeleri arasında gösteriliyor.

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı, 1200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4,12 milyar kilovatsaat enerji ile kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra ülkenin en büyük 4. barajı olacak.

Kaynak: AA

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