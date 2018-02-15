Ilısu Barajı'nda Sona Yaklaşıldı

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'in tamamlanması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

SON ÜNİTE NİSAN'DA YERİNE KONULACAK

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin bölgenin uzun vadeli bölgesel kalkınma planının temel unsuru olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirildiğini, GAP Projesi'nin de en önemli kilit projelerinden biri olduğunu söyledi.

Santral binasında 5'inci ünitenin indirilme işleminin tamamlandığını ifade eden Kösalı, son ünitenin ise nisan ayında yerine yerleştirilerek santral binasının tamamlanmış olacağını belirtti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SU YAPILARINDAN BİRİSİ"

Kösalı, şunları kaydetti:

"Önemli bir çalışmayı tamamladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bundan sonra 6'ncı yani son üniteye geçeceğiz. Onu da 2 ay içerisinde tamamlayacağız. Ilısu Barajı ve HES projemiz ülkemizin 100 yıllık vizyonu içerisinde yer alan dünyanın en büyük su yapılarından birisi olup aynı zamanda GAP projesinin iki ayağından birini oluşturmaktadır."