Ilısu Barajı'nda Son Ünite Enerji Üretimine Hazır

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatında önemli bir safha daha başarı ile tamamlandı.

6 üniteden oluşan ve her bir ünitesi 200 megavat olmak üzere toplam bin 200 megavat kurulu güce sahip Ilısu Barajı ve HES inşaatı santral binasında 6. ve son üniteye ait 40 ton ağırlığa sahip olan 4,2 metre çapındaki çark başarılı bir şekilde yerine indirildi. Bu işlemle birlikte 6. ünite de enerji üretimi için hazır hale getirildi. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı'nda menba ve mansap parapet beton imalatları ve kül dolgu imalatlarına devam ediliyor.

Yılda 4,12 milyar kilowat saat enerji üretilecek

Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4,12 milyar kilowat saat enerji üretilecek. GAP'ın can damarı olan Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı'nın da yapımına imkan sağlayacak. Böylece iki baraj tamamlandığında 1 milyon 200 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak. Projenin enerji su alma yapısı beton imalatında yüzde 87 fiziki gerçekleşme sağlanırken dolusavak eşik yapısında kapak montaj işlerine başlanıldı ve dolusavak ünitesinde ise yüzde 98'lik fiziki gerçekleşme sağlandı. Toplam 6 üniteden oluşan santral binasında ünite 1 ile ünite 5 arasındaki jeneratör katı imalatları tamamlanırken, elektromekanik işlere ise devam ediliyor. Ayrıca şalt sahasına ait kazılar tamamlanırken şalt sahası beton imalatlarının da yüzde 85'i tamamlandı.

"Proje bölge insanının refah düzeyini yükseltecek"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ülkemizin yüz akı projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES inşaatının başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Bakan Eroğlu tarafından yapılan açıklamada, "GAP'ın en önemli iki ayağından birini oluşturan bu proje ülkemizin vizyon projesidir. Ilısu Barajı gerek enerji gerekse de sulama alanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile birlikte bölge insanımızın refah düzeyini de yükseltecek. Ayrıca bölgedeki istihdam konusuna da büyük bir destek sağlayacak" ifadeleri kullanıldı. - BATMAN