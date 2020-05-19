Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Terör koridoruna dönüştürülmeye çalışılan hat, daha güvenli bir bölge seviyesine yükselerek, halkımızın hem sosyo-ekonomik, hem de güvenlik bakımdan refahı artırılmış olacaktır.

Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni (2)
19.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:14

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Terör koridoruna dönüştürülmeye çalışılan hat, daha güvenli bir bölge seviyesine yükselerek, halkımızın hem sosyo-ekonomik, hem de güvenlik bakımdan refahı artırılmış olacaktır." dedi.

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı türbininden ilkinin hizmete alınmasıyla dolayısıyla düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törende konuşan Bakan Pakdemirli, suyu aziz bilen milleti böyle bir hizmetle buluşturmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

"Kurtuluş mücadelemizin başladığı bu anlamlı günde;

yurt içi ve yurt dışından tüm engellemelere rağmen

sizlerin ortaya koyduğu yüksek irade ile milletimizin 70 yıldır beklediği

Ilısu Barajı'mızın ilk ünitesini enerji üretimine başlatmaktan ve suyu aziz bilen aziz milletimizi böyle bir hizmetle buluşturmaktan dolayı

mutluyuz, gururluyuz. CenabıAllah'a şükran duyuyoruz." diyen Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, "Su akar, Türk bakar sözünün" sözünün artık tarih olduğunu belirtti.

Pakdemirli, "Son 18 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerimizin halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla ortaya koyduğu bu vizyon devletimiz ve milletimiz adına büyük eserlere ve kalıcı kazanımlara vesile olmuştur." diye konuştu.

DSİ'nin 2002 yılından bugüne tarım, hizmet ve enerji sektörlerinin can damarlarından olan su ve elektrik konusunda büyük misyonu sırtlayarak Cumhuriyet tarihine sayısız rekorda imza attığını kaydeden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"48 yılda yapılan barajın 2 katı son 18 yılda yapılmıştır. 48 yılda yapılan hidroelektrik santralinin 6 katı son 18 yılda yapılmıştır. 48 yılda yapılan gölet sayının 2 katı son 18 yılda yapılmıştır. 48 yılda yapılan içme suyu tesisinin 3 katı da son 18 yılda yapılmıştır. 48 yılda yapılan toplulaştırmanın 22 katı son 18 yılda yapılmıştır. Bu da gösteriyor ki; hizmet imkan işi değil iman işidir. 3 tarafı denizlerle kaplı, 4 bir yanı ırmakla çevrili ülkemizin 7 bölgesi cennet olan vatanımızın en ezeli ve ebedi mirası olan sularımız Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizim de bütün politikalarımızı belirleyen en önemli faktör olmuştur."

"Ilısu Barajı'mızı yarınlarımızı aydınlatmak üzere hizmete alıyoruz"

Pakdemirli, enerji ve elektrik üretimi de dahil olmak üzere sudan en fazla verimi almak, su israfını engellemek su zengin olmayan ülkeyi yer üstü ve yer altı barajlarıyla adete bir su deposuna çevirmek adına proje ve programları hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"2023 yılına kadar depolama tesisi kapasitesinin 177 milyardan 200 milyar metreküpe, sulama alanının 66 milyon dekardan 85 milyon dekara, yerleşim yerlerine temin edilen içme suyu miktarının 4,5 milyardan 6 milyar metreküpe, taşkın kroma tesisi sayısının 10 bin 306 adede ve toplulaştırma yapılan alanının ise 85 milyon dekara çıkarılmasını sizin liderliğinizde hedefliyoruz. Bugün de hamdolsun tam 12 yıl boyunca sabırla, emekle büyüttüğümüz sevdamızı Ilısu Barajı'mızı yarınlarımızı aydınlatmak üzere hizmete alıyoruz."

"Ülkemizin güneydoğusunda ilk türbinini devreye aldığımız Ilısu Barajı ile enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltacak, bölge huzurunu sağlayacak çok önemli hamle daha yapıyoruz." ifadesini kullanan Pakdemirli, Dicle Nehri üzerinde kurulan en büyük baraj olan Ilısu Barajı'nın GAP Projesi'nde Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük dolgu hacmindeki ikinci büyük baraj olduğunu vurguladı.

Bakan Pakdemirli, toplamda 6 türbini olan ve yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerjisi üretecek Ilısu Barajı'nın ilk türbininin hizmete alınmasıyla yıllık yaklaşık 700 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerjisi üretimi yapılarak yıllık 450 milyon lira ilave gelir artışı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

"Üreteceği bu büyük enerji ile 6 yılda kendini amorti edecek"

Bu üretim miktarının 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geldiğini aktaran Pakdemirli, "Bu ilk türbinin ardından her ay bir türbinin daha hizmete alınmasını ve Ilısu Barajı'nda yıl sonuna kadar tam kapasite üretime geçilmesini hedefliyoruz. Ilısu Barajı tam kapasite ile üretime başladığında, yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerji üretecek. Ekonomimize yıllık 2,8 milyar lira katkı sağlayacak. Bu proje, üreteceği bu büyük enerji ile 6 yılda kendini amorti edecek. Bu üretim rakamı ise 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelecek." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, bugüne kadar dev yatırımlarla, mega projelerle, iddialı projelerle ülkeye çok büyük kazanımlar sağladıklarını bildirerek, Ilısu Barajı'nın da bu önemli projelerden biri olduğunu kaydetti.

Ilısu Barajı'nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada 1. sırada yer aldığını, 10,6 milyar metreküp depolama hacmi ile Atatürk ve Keban Barajlarından sonra ülkenin 3. en büyük depolama hacmine sahip barajı olduğunu dile getiren Pakdemirli, bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilecek Cizre Barajı'na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern tekniklerle sulanacağını, yılda 1 milyar 168 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini belirtti.

Pakdemirli, Cizre Barajı tamamlandığında, yıllık 1 milyar lira ilave gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini anlatarak, "İnanıyoruz ki; terör koridoruna dönüştürülmeye çalışılan hat, daha güvenli bir bölge seviyesine yükselerek, halkımızın hem sosyo-ekonomik, hem de güvenlik bakımdan refahı artırılmış olacaktır. Ilısu Barajı kapsamında yalnızca enerji üretimi değil, tarihi ve kültürel varlıkları korumak bakımından dünyaya örnek olacak nitelikte olağanüstü bir gayret, azami bir hassasiyet ortaya konuldu." ifadelerini kullandı.

Bilhassa Hasankeyf Yukarı Şehrin yeniden düzenlenerek, adeta bir açık hava müzesi haline getirildiğine değinen Pakdemirli, yepyeni bir şehir görünümüne kavuşan Hasankeyf'te toplam yerleşim alanının 6 kat, kamu binaları, yeşil alanlar ve sosyal donatıların alanının ise eskiye nazaran 10 kat arttığını aktardı.

"Ilısu Barajı'mızın yapım aşamasında çok sayıda şehit verdik"

Ilısu Barajı'nın yapımında emeği olan, alın teri döken ve destekleyen herkese teşekkür eden Pakdemirli, "70 yıllık rüyanın sonunda gerçeğe dönüşen Ilısu Barajı'mızın yapım aşamasında çok sayıda şehit verdik. Şantiye işçisinden, güvenlik görevlisine kadar hayatını kaybeden insanlarımızı, burada, bu mübarek günde rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Bakan Pakdemirli, mübarek Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle de,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitleri rahmet ve saygıyla andığını, gençlerin bayramını en kalbi duygularla kutladığını sözlerine ekledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez ile diğer ilgililerin butona basmasıyla ilk türbin hizmete alındı.

Törene, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti milletvekilleri, yüklenici firma yetkilileri ve kurumların temsilcileri katıldı.

Ilısu Barajı Enerji Santrali

Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyük barajı konumundaki Ilısu Barajı'nın, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine sahip olan baraj bin 820 metre kret uzunluğunda.

Ilısu Barajı ve hidroelektrik santrali, her biri 200 MW gücünde 6 türbinden oluşuyor. İlk türbinin hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak.

Her ay bir türbinin daha hizmete alınmasıyla yıl sonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesi hedefleniyor.

Toplam kurulu gücü 1200 MW olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4 bin 120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Haber
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Galatasaray'dan 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Ali Koç Hasan Şaş Tamer Tuna Fatih Terim
Daha Fazla Kabine Haziran 19 Mayıs Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 19:14:12. #1.14#
title