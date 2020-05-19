Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile törene katılması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Nurol İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Bülent Erdoğan'ın konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile törene katılması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Nurol İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Bülent Erdoğan'ın konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı. (5) Kaynak: AA