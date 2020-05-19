Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile törene katılması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Nurol İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Bülent Erdoğan'ın konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
19.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile törene katılması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Nurol İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Bülent Erdoğan'ın konuşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı. (5)
Kaynak: AA