Ilısu Barajı ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, tüm ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, tüm ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak.

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda önemli bir eşik daha aşıldı. İlk ünitenin devreye alınmasıyla üretime başlanan barajın 2. ünitesinde de elektrik üretimine başlandı. Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın ilk elektrik üretim ünitesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ise bizzat barajdan katılım sağladığı törenle hizmete alınmıştı. Bin 200 MW kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilowatt saat enerji ile kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyük barajı konumunda olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın tüm ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Bu kapsamda kademeli olarak hizmete alınan barajın 400 MW Kurulu güce sahip olan 2. ünitesi devreye alındı. 3. ve 4. ünitelerin test çalışmaları ise devam ediyor. 3. ünitenin Temmuz ayının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alan baraj, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metre kret uzunluğuna sahip bulunuyor. Ilısu projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA