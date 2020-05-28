Ilısu Barajı, bölge halkını sevindirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ilısu Barajı, bölge halkını sevindirdi

DİYARBAKIR, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan Ilısu Barajı'nın enerji üretimine başlaması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Ilısu Barajı, bölge halkını sevindirdi
28.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:22
DİYARBAKIR, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan Ilısu Barajı'nın enerji üretimine başlaması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Barajla birlikte bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olan vatandaşlar, göl üzerinde antik kent Hasankeyf'e yakın olmasının da turizm alanında olumlu etki yaratacağı düşüncesinde. Batmanlı iş insanı Ferhat Ekinci, Hasankeyf ile Ilısu arasında tekne turları başlatacaklarını söyledi.

Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 türbinden ilki, 19 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağlandığı video konferansla hizmete alındı. Farklı iş kollarının ve istihdamın da önünü açan barajın hizmete alınması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olan vatandaşlar, koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor.

Bölgede turizm alanında faal olarak çalışan Ferhat Ekinci, "Bölgemiz suya kavuşuyor. Tarımda önemli gelişmeler yaşanacak. İklim farklılıkları olacak. Dolayısıyla bölge halkı refaha kavuşacak. Hasankeyf ise bir turizm merkezi haline gelmiş durumda ve gelmeye de devam edecektir. Yeni yapılan yerleşim merkezi çok daha modern, ayrıca oradaki turistik gezi amaçlı bir müze yapıldı, eskiye oranla çok daha iyi bir duruma geldi. Gerek turizm, gerek tarımsal olarak bölge bir refaha kavuşmaktadır ve kavuşacaktır. Daha önceleri terörden dolayı buraya gelemeyen yerli ve yabancı turistler bundan sonra çok daha fazla gelmeye devam edeceklerdir ve oldukça bir rağbet göreceklerdir. Terörden dolayı ülkemiz ve bölgemiz çok çekti. Burada baya bir saldırılar da oldu. şehitler de verildi, yaralılar da verildi. işçilere de saldırıldı. 'Çalışmayın' diye tehditler de aldık. Fakat biz ülkemizi seviyoruz. Tehditlere boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz. İnşallah diğer tribünlerle beraber yerel halk olarak çok daha refaha kavuşacağız" dedi.Ilısu Baraj göletlinde çalışan Sabri Erdoğan ise, "Ilısu Barajı bölgeye katkısı tarımdan tutun da manzarasına, turistik alanda bizim geçim sağlamamız için daha fazla faydalanacağımızı düşünüyoruz. Mutluyuz, hem veriminden hem de bir temiz havasından dolayı mutluyuz. Güvenlik açısından zaten 2006'da bu süreç başladı. 2008'de tam faaliyete girdi. Buranın şelaleleri, kaplıca surları var. Bu milleti bekliyoruz" diye konuştu.Ilısu Barajı'nın tam kapasiteli çalışmasıyla bölgenin bir çok alanda kalkınacağına dikkat çeken Selim Kaya da şunları söyledi: "Mardin, Şırnak il sınırında olan Ilısu Barajı'nın gerçekten bize faydası, katkısı olacak. Nasıl olacak derseniz, yarın öbür gün bizim göl üstünde tekne turumuz olacak. Alabalık çiftliklerimiz olacak. Arazilerimizi sulayacağız. Elbette bu barajdan faydalanacağız. Enerji üretiminde mesela Türkiye'nin 2'nci 3'üncü sıralarında yer alan bir barajımızdır. Bundan da yararlanacağız. Tarım ve çiftçiliğe de yöneleceğiz tabii ki. Ama öncelik bu göl üstündeki tekne turlarımız, alabalık çiftliklerimizdir. Bizim baraj yakınlarında turistik alanlarımız var. Turistlerin gelmesi olacak, tabii bu turistlerin gelmesiyle biz de kalkınacağız, arazilerimiz kalkınacak. Bölgemiz çok temiz bir bölge, güzel bir bölge baraj da yapıldı daha da güzel oldu. Turistler tabii ki gelecek, göl üzerinde Hasankeyf'e yakın mesafede olduğu için turistler gelecek."

- Dargeçit

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü Haber
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Haber
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü Haber
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne "sosyete damat" cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben...
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Ataizi Bergüzar Korel Bülent Serttaş Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Twitter Yassıada Instagram Galatasaray
Şu an buradasınız: Ilısu Barajı, bölge halkını sevindirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 09:22:58. #1.14#
title