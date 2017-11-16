İlişkilerin Ne Kadar Eşit?

İnsana iyi ve kötü hissettiren şeylerin başında içinde bulunduğu ilişkiler geliyor. Bu videoda sık karşılaştığım bir problem olan, eşit olmayan ilişkilerden bahsediyorum.



Not: Her zaman çekim yaptığım kameram bozuldu, başka bir kamerayla çekim yaptım ve böyle bir tüplü tv görüntüsü çıktı. Bu konudaki anlayışın için teşekkürler. Görüntü önemsiz değil ancak söylediklerim daha önemli bence : ) Abone Olmak İçin: https://goo.gl/sZvYO7



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