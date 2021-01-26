İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk kez İsrailli bir bakan Sudan'ı ziyaret etti
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İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk kez İsrailli bir bakan Sudan'ı ziyaret etti

26.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:50
İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk kez İsrailli bir bakan Sudan'ı ziyaret etti

İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyareti İstihbarat Bakanı Eli Cohen gerçekleştirdi.

İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyareti İstihbarat Bakanı Eli Cohen gerçekleştirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 24 Ocak Pazar günü iki günlük resmi ziyaret kapsamında Hartum'a giden Cohen ve beraberindeki heyet, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Savunma Bakanı Yasin İbrahim ile bir araya geldi.

İki ülke arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk kez bakan düzeyinde yapılan ziyarette Cohen ve Yasin güvenlik alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptının içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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