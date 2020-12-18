İlişkiler Biden Döneminde Nasıl İlerleyecek?
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İlişkiler Biden Döneminde Nasıl İlerleyecek?

18.12.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:49

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak da görev yapmış deneyimli diplomat Faruk Loğoglu, VOA Türkçe'ye değerlendirmesinde, artık ABD ile Türkiye arasında "ittifaklık ilişkisi" varlığından söz edilemeyeceğini belirterek, ilişkilerde dip noktaya gelindiği görüşünde.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak da görev yapmış deneyimli diplomat Faruk Loğoglu, VOA Türkçe'ye değerlendirmesinde, artık ABD ile Türkiye arasında "ittifaklık ilişkisi" varlığından söz edilemeyeceğini belirterek, ilişkilerde dip noktaya gelindiği görüşünde

İlişkiler Biden Döneminde Nasıl İlerleyecek?

Kaynak: DailyMotion.com

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