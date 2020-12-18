İlişkiler Biden Döneminde Nasıl İlerleyecek?

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak da görev yapmış deneyimli diplomat Faruk Loğoglu, VOA Türkçe'ye değerlendirmesinde, artık ABD ile Türkiye arasında "ittifaklık ilişkisi" varlığından söz edilemeyeceğini belirterek, ilişkilerde dip noktaya gelindiği görüşünde.