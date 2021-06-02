İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
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İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş

İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA ile Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otoyolda durdurdukları araçlardaki kişileri ilişki vaadiyle dolandıran, yankesicilik yapan 62 kişi tespit edildi.

ADANA ile Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otoyolda durdurdukları araçlardaki kişileri ilişki vaadiyle dolandıran, yankesicilik yapan 62 kişi tespit edildi. 8 aylık takibin ardından çok sayıda adrese yapılan baskında 26'sı kadın 16'sı erkek 42 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından şüphelilerin otoyoldaki dolandırıcılık ve yankesicilik anlarına ilişkin takip görüntüleri ortaya çıktı. Kadınların ilişki vaadiyle kandırdıkları kişilerden yankesicilik yaptığı, arkalarında iz bırakmamak için de ellerindeki bezlerle dokundukları yerleri sildikleri görüldü. Şüphelilerden 20'si mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları araçlardaki kişileri ilişki vaadiyle dolandırıp, yankesicilik yöntemiyle paralarını çaldığı belirlenen şebekeyi takibe aldı. Savcılık, polisin 8 aylık takibinin ardından şebekeye üye olduğu öne sürülen 62 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Tespitlerin ardından Adana ve Mersin polisi, 29 Mayıs'ta belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personelin katıldığı, hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda 16'sı erkek, 26'sı kadın toplam 42 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

TAKİP KAMERADAOperasyonun ardından şebekeye üye kadınların otoyoldaki dolandırıcılık ve yankesicilik anlarına ilişkin takip görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kadınların ilişki vaadiyle durdurdukları kişilerin paralarını çalması ve sonrasında da yol kenarındaki başka kadınların da yardımıyla olay yerinden kaçtığı yer aldı. Ayrıca şüpheli kadınların, bindikleri araçlarda parmak izi bırakmamak için dokundukları yerleri ellerindeki bezle sildikleri görüldü.EŞİNİ ARAMAKLA TEHDİT EDİP, ŞANTAJ YAPMIŞLARŞüphelilerin söz konusu yöntemle onlarca kişiyi dolandırdıkları, kendilerini ihbar etmemeleri için de zaman zaman şantaj yaptıkları belirlendi. Şebekeye üye bir kadının, mağdurlardan birinin şikayetçi olmaması için cep telefonunu alıp, "Eşini görüntülü arayıp, yaşı küçük bir kızla birlikte olduğunu söyleriz" dediği öne sürüldü.Ayrıca bir mağdurun, sağdıcı olduğu damat arkadaşına götürmek üzere aracını süslettiği, yolda şebeke üyesi kadınların ağına düştüğü ve 5 bin 500 TL'sini çaldırdığı öğrenildi.ADANA'DAN ANTALYA'YA KADAR GİDİYORLARMIŞŞebeke üyesi bazı kadınların, Adana'dan otostop çekerek Antalya'ya kadar gittikleri, yolda da durdurdukları sürücüleri ilişki vaadiyle dolandırdıkları ya da yankesicilik yaparak paralarını çaldıkları öğrenildi. Aynı şüphelilerin bir süre Antalya'da kaldıktan sonra aynı yöntemlerle yeniden Adana'ya döndükleri tespit edildi.20 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seda T., Tülay G., Seda D., Diyana Y., Dürdane Y., Melek A., Yeşim G., Bahar K., Gülveren Y., Dilara Y., İslidal I., Sema G., Nurcan K., Bahar K., Kartal Z., Azat Z., Sabret K., Muzaffer K., Deprem G., Hazar Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 22 şüpheli ise serbest bırakıldı.


İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş
İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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