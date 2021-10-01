İlişki vaadiyle eve çağırıp tabancayla vurarak 3 bin lirasını gasbettiler - Haberler
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İlişki vaadiyle eve çağırıp tabancayla vurarak 3 bin lirasını gasbettiler

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
İlişki vaadiyle eve çağırıp tabancayla vurarak 3 bin lirasını gasbettiler

ADANA'da para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştığı Yüksel Nur Y. (22) ile buluşan Abdülsamet S. (23), eve gelen Eren Can Kandemir (19) ve Mehmet Ekrem Ü. (23) tarafından tabancayla vuruldu.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştığı Yüksel Nur Y. (22) ile buluşan Abdülsamet S. (23), eve gelen Eren Can Kandemir (19) ve Mehmet Ekrem Ü. (23) tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Abdülsamet Y.'nin 3 bin 100 lira parası ile cep telefonunu da gasbeden şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 26 Eylül gecesi Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apart dairede meydana geldi. Abdülsamet S., internet üzerinden tanıştığı Yüksel Nur Y. ile 300 lira karşılığında ilişkiye girmek için anlaştı. Yüksel Nur Y., Abdülsamet S.'yi kaldığı daireye çağırdı. Verilen adrese giden Abdülsamet Y.'nin bir süre sohbet ettiği Yüksel Nur Y., tuvalete gitti. Tuvaletten çıkıp evin kapısını açan Yüksel Nur Y., arkadaşları Eren Can Kandemir ile Mehmet Ekrem Ü.'yü içeri aldı. Ellerinde silahı Abdülsamet S.'ye doğrultan Eren Can Kandemir ile Mehmet Ekrem Ü., "Sen bizim kız arkadaşımıza nasıl bakarsın?" diyerek ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Abdülsamet S.'nin eline ve sol bacağına isabet etti. İki şüpheli, Abdülsamet S.'nin cebindeki 3 bin 100 lira ile cep telefonunu da aldı.

'TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI' İDDİASI

Evden kaçan Abdülsamet Y.'nin ihbarı üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Sarıçam ilçesindeki saklandıkları eve yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Eren Can Kandemir ile Mehmet Ekrem Ü. suçlamaları kabul etmezken Yüksel Nur Y. ise, "Telefon numaramı bir yerden bulmuş, konuşmak istedi. Bir araya geldik, bana tecavüz etmeye kalktı. Silahım vardı, kendimi korumak için vurdum" diyerek kendisini savundu.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eren Can Kandemir tutuklandı, Mehmet Ekrem Ü. ile Yüksel Nur Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdülsamet Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


İlişki vaadiyle eve çağırıp tabancayla vurarak 3 bin lirasını gasbettiler

İlişki vaadiyle eve çağırıp tabancayla vurarak 3 bin lirasını gasbettiler

İlişki vaadiyle eve çağırıp tabancayla vurarak 3 bin lirasını gasbettiler

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