İlişki vaadiyle eve çağırıp tabancayla vurarak 3 bin lirasını gasbettiler

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştığı Yüksel Nur Y. (22) ile buluşan Abdülsamet S. (23), eve gelen Eren Can Kandemir (19) ve Mehmet Ekrem Ü. (23) tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Abdülsamet Y.'nin 3 bin 100 lira parası ile cep telefonunu da gasbeden şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 26 Eylül gecesi Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apart dairede meydana geldi. Abdülsamet S., internet üzerinden tanıştığı Yüksel Nur Y. ile 300 lira karşılığında ilişkiye girmek için anlaştı. Yüksel Nur Y., Abdülsamet S.'yi kaldığı daireye çağırdı. Verilen adrese giden Abdülsamet Y.'nin bir süre sohbet ettiği Yüksel Nur Y., tuvalete gitti. Tuvaletten çıkıp evin kapısını açan Yüksel Nur Y., arkadaşları Eren Can Kandemir ile Mehmet Ekrem Ü.'yü içeri aldı. Ellerinde silahı Abdülsamet S.'ye doğrultan Eren Can Kandemir ile Mehmet Ekrem Ü., "Sen bizim kız arkadaşımıza nasıl bakarsın?" diyerek ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Abdülsamet S.'nin eline ve sol bacağına isabet etti. İki şüpheli, Abdülsamet S.'nin cebindeki 3 bin 100 lira ile cep telefonunu da aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.