İLİŞKİ VAADİYLE 79 KİŞİ DOLANDIRDILAR - Haberler
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İLİŞKİ VAADİYLE 79 KİŞİ DOLANDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te ilişki vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kadın, adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te ilişki vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kadın, adliyeye sevk edildi. 79 kişiyi dolandırmakla suçlanan kadınlardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne yapıyoruz ? Sadece adam kandırıyoruz. Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz" dedi.

Gaziantep'te yol kenarında durup, ilişki vaadiyle 79 kişiyi dolandırdığı iddia eden şüphelileri yakalamak için polis harekete geçti. 3'ü 18 yaşından küçük 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayan şüphelilerden biri "Ne yapıyoruz? Sadece adam kandırıyoruz. Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz" dedi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı 9 çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

İLİŞKİ VAADİYLE 79 KİŞİ DOLANDIRDILAR

İLİŞKİ VAADİYLE 79 KİŞİ DOLANDIRDILAR

İLİŞKİ VAADİYLE 79 KİŞİ DOLANDIRDILAR

İLİŞKİ VAADİYLE 79 KİŞİ DOLANDIRDILAR
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