İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş (2)

14.10.2019 11:44

KADINLARIN TELEFONUNDAN NUMARASINI SİLMİŞ

Adana'da cinsel ilişki için buluştuğu 5 kadını gasp ettikten sonra tutuklanan Mehmet Can Yılmaz"ın 'Dayının selamı var' diyerek kadınları korkutmaya çalıştığı ortaya çıktı. Mehmet Can Yılmaz'ın internet üzerinden bulduğu kendi numarasından ulaştığı kadınlarla buluştuktan sonra kurusıkı tabancayla korkuttuğu, kadınların telefonlarından da kendi numarasını silip, delil bırakmamaya çalıştığı saptandı. Mehmet Can Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde ise, "Para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştık. Ancak daha sonra ilişkiye girmeyi reddettiler ben de paramı geri almak için silah çektim" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA