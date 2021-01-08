İlişki bahanesiyle rehin alınıp, gasp edilen Iraklı, oğlunun yanına gitti

AFYONKARAHİSAR'da kendisini ilişki bahanesiyle villaya götüren yabancı uyruklu kadın ve 3 erkek tarafından alıkonulup, oğlundan fidye istenilen, olumsuz yanıt alınca da evindeki çelik kasanın anahtarı alınıp, 41 bin dolar ve 250 bin Irak Dinarı çalınan Iraklı Nabeel Awad Jasim A.H.

AFYONKARAHİSAR'da kendisini ilişki bahanesiyle villaya götüren yabancı uyruklu kadın ve 3 erkek tarafından alıkonulup, oğlundan fidye istenilen, olumsuz yanıt alınca da evindeki çelik kasanın anahtarı alınıp, 41 bin dolar ve 250 bin Irak Dinarı çalınan Iraklı Nabeel Awad Jasim A.H.'nin (72), yaşanan olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğu, bu nedenle de ülkesine, oğlunun yanına gittiği belirtildi.

Olay, 27 Kasım günü İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Irak uyruklu Nabeel Awad Jasim A.H., iddiaya göre telefonda görüştüğü Shurooq Khudhaır A. (40) adlı kadınla cinsel ilişkiye girmek için bir villaya gitti. Nabeel Awad Jasim A.H. ile Shurooq Khudhaır A.'nın anına bir süre sonra Ahmed Sabah A. (29), Bryar Amın Khudıda H. (24) ve Y.R.A.A. (23) adlı 3 erkek geldi. İddiaya göre 3 erkek, Nabeel Awad Jasim A.H.'yi darbederek, ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, ağzını çarşafla kapatarak, alıkoydu. 4 şüpheli, A.H.'nin Irak'taki oğlunu cep telefonuyla görüntülü arayarak 10 bin dolar fidye istedi. A.H.'nin oğlu fidye vermeyeceğini söyleyince, şüpheliler adamın cep telefonu ile üzerinde bulunan ev ve çelik kasanın anahtarları ile pasaportunu gasbetti. 4 kişi daha sonra Nabeel Awad Jasim A.H.'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine gitti.

7 SAAT SONRA KURTULDU

Eve girip kasayı açan şüpheliler, 41 bin dolar ile 250 bin Irak Dinarı çaldı. Villaya geri gelen şüpheliler, sonrasında A.H.'den otomobilini de alıp, ayrıldı. 4 kişinin olay yerinde bırakıp gittiği A.H. ise plastik kelepçeden kendi imkanlarıyla kurtuldu. 7 saatlik esaretin ardından villadan çıkan A.H., karayoluna gelerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla taksiyle evine gidip, kasayı kontrol eden A.H., paraların yerinde olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Nabeel Awad Jasim A.H.'nin aracı ile kaçan şüpheliler, takibe alındı. Ekipler otomobilin İstanbul'da terk edildiğini belirledi. Şüphelilerin başka bir araç ile Afyonkarahisar'a geri geldiği tespit edildi.

Polis ekipleri, 4 Ocak günü kentteki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Shurooq Khudhaır A., Ahmed Sabah A. ve Bryar Amın Khudıda H. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan diğer şüpheli Y.R.A.A.'nın yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞOlayın ardından Nabeel Awad Jasim A.H.'nin Irak'taki oğlunun yanına gittiği öğrenildi. Kısa süre içinde Türkiye'ye yeniden gelmesi beklenen Nabeel Awad Jasim A.H.'nin psikolojisinin bozulduğu ve tedavi olacağı belirtildi.

BAŞKA ŞAHISLAR ARACILIĞIYLA KİRALANMIŞ

Öte yandan olayın meydana geldiği villanın kiralık olduğu, şüphelilerin başka aracılar vasıtasıyla villayı kiraladığı ortaya çıktı. Bu olay sonrası villanın, sahibi olan kişi tarafından başka şahıslara kiraya verildiği öğrenildi. Olayla ilgili villa sahibi ise konunun kendileriyle hiçbir şekilde alakası olmadığını belirterek, açıklama yapmak istemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı