İlimtepe için verilen söz tutuldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün girişimleri ile İlimtepe Kültür Merkezi bahçesine emeklilerin ve vatandaşların işlemlerini daha rahat yapabilmeleri adına PTT ATM'si koyuldu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün girişimleri ile İlimtepe Kültür Merkezi bahçesine emeklilerin ve vatandaşların işlemlerini daha rahat yapabilmeleri adına PTT ATM'si koyuldu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, her mahallede halk meclisi toplantıları düzenleyerek, vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini yerinde dinliyor. Söğüt, halk meclisi toplantısında vatandaşa verdiği sözü tutarak İlimtepe Kültür Merkezi bahçesine PTT ATM'si yaptırdı. İlimtepe Mahallesi Kültür Merkezi'nin ön giriş kısmına PTT ATM'si, şube yetkileri tarafından yerleştirildi. Vatandaşlar, Şener Söğüt'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, Mahalle Muhtarı Kazım Elmas ise, yapılan çalışmadan çok memnun olduklarını ve bölge için önemli bir ihtiyacın giderildiği belirtti. Görevliler PTT ATM'sinden Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası işlemlerinin de yapılacağını kayıt etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı