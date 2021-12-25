İlimtepe dolgu alanı ağaçlandırılıyor

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelindeki dolgu alanlarında ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak Körfez ilçedeki İlimtepe dolgu alanında ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Toplam 150. 000 m2'lik alana 20. 000 adet ağaç dikmeyi planlayan Büyükşehir ekipleri, sahada çalışmalarına devam ediyor. Toros sediri, zeytin, kara servi, meşe, adi akasya türünde ağaçların dikileceği bölgede çukur açma ve temizleme çalışmaları yapılıyor.

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