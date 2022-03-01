İlimtepe bağlantı yolunun 1. etabı tamamlandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Körfez ilçesinde Yeni Yalı Mahallesinden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı tamamlanarak trafiğe açıldı. 19 metre genişliğinde, 128,7 metre uzunluğunda otoyol geçiş köprüsü ve bağlantı yollarının asfaltlaması ve yol çizgileri tamamlandı.

1.120 METRE DUBLE YOL

Körfez Yeniyalı Mahallesi'nden başlayan ve İlimtepe Mahallesi'ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında yapılan çalışmalarda otoyol geçiş köprüsü için 90 adet temel kazığı çakıldı. 45 adet kiriş monte edilen 19 metre genişliğinde, 128,7 metre uzunluğunda otoyol geçiş köprüsünün yanı sıra 1.120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapıldı. 670 metre uzunluğunda yaya korkuluğu ile 970 metre uzunluğunda oto korkuluk imalatı tamamlandı.

128 METRE OTOYOL GEÇİŞ KÖPRÜSÜ

İlimtepe yolu 1. etap çalışmaları kapsamında, yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için 128,7 metre açıklığa sahip bir adet geçiş köprüsü yapıldı.

Anadolu Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM üzerinden otoyol geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi'ne bağlanıyor. İlimtepe yolu 1. etap çalışmaları kapsamında, bin 120 metre uzunlukta duble yol, 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezleri de yapıldı.

ULAŞIM RAHATLAYACAK

İlimtepe Bağlantı Yolu 1. Etap Projesi, Körfez'in trafik akışını düzenli ve güvenli hale getirecek. Buna göre D-100 Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantıları sağlanacak.

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