İlimizin UNESCO Küresel Jeopark Ağına Dahil Edilmesine İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi
İlimizin UNESCO Küresel Jeopark Ağına Dahil Edilmesine İlişkin Toplantı Gerçekleştirildiİlimizin UNESCO Küresel Jeopark ağına dahil edilmesine ilişkin adaylık sürecinde, Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesinin seyir rotaları, tanıtım, ulaşım, yönlendirme tabelaları, tasarımlar vb.
ZONGULDAK (Habermetre) - İlimizin UNESCO Küresel Jeopark Ağına Dahil Edilmesine İlişkin Toplantı Gerçekleştirildiİlimizin UNESCO Küresel Jeopark ağına dahil edilmesine ilişkin adaylık sürecinde, Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesinin seyir rotaları, tanıtım, ulaşım, yönlendirme tabelaları, tasarımlar vb. konular Vali Mustafa Tutulmaz ve danışma kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda görüşüldü.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
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