İLİMİZE KAZANDIRILAN SON TEKNOLOJİ ENDOVİZYON SİSTEMİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI

BURDUR (Habermetre) - İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından mevcut Endoskopi Ünitesinin modernizasyonuna yönelik yürütülen çalışma neticesinde, Sağlık Bakanlığımız tarafından tahsis edilen 448. 956, 00 TL ödenekle, Burdur Devlet Hastanesine Dünya standartlarında son teknoloji yeni bir Endovizyon Sistemi (Gastroskopi) kazandırıldı.

Bilindiği üzere mide, yemek borusu, ince ve kalın bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde Endoskopik görüntüleme eşliğinde yapılan işlemler en önemli tanı ve tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir.

Hali hazırda Burdur Devlet Hastanesi envanterinde 3 adet Flexible Gastroskopi Teleskopu ve 1 adet Kolonoskopi Teleskopu ile Endoskopi ve Kolonoskopi işlemleri yapılmaktaydı.

Ancak artan talep ve ihtiyaç nedeniyle cihaz sayısının arttırılması ve vatandaşlarımıza yüksek teknoloji ile daha nitelikli hizmet verilmesi adına; Uzman Hekimlerimizin talepleri doğrultusunda Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğimizin ihtiyaç planlamasına istinaden, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından mevcut Endoskopi Ünitesinin modernizasyonuna yönelik çalışmalar başlatılarak Dünya standartlarında son model yeni bir Endovizyon Sistemi (Gastroskopi) İlimize kazandırılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimleri sonucunda Sağlık Bakanlığımız tarafından tahsis edilen 448. 956, 00 TL ödenekle; Yetişkin Flexıble Gastroskopi Teleskobu, Yetişkin Flexıble Kolonoskopi Teleskobu, Soğuk Işık Kaynağı Xenon Bütünleşik Endoskopik Görüntü İşleyici'den oluşan son teknoloji Endovizyon (Gastroskopi) Sistemi tedarik edilerek Burdur Devlet Hastanesi Endoskopi Ünitesine kurulumu tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Vali Arslantaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede İlimize kazandırılan son teknoloji yeni Endovizyon Sisteminin hayırlı olmasını dileyerek, Cihazın kazandırılması sürecinde emeği geçen sağlık yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve ödenek temini konusunda destek olan Sağlık Bakanlığımıza teşekkür etti.

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