İlimizdeki Kadın Kooperatif Faaliyetleri Değerlendirildi
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İlimizdeki Kadın Kooperatif Faaliyetleri Değerlendirildi

İlimizdeki Kadın Kooperatif Faaliyetleri Değerlendirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak amacıyla yürütülen Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında, kadın kooperatif faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, bugün İsmail Özdemir Huzurevi'nde gerçekleştirildi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak amacıyla yürütülen Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında, kadın kooperatif faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, bugün İsmail Özdemir Huzurevi'nde gerçekleştirildi.

Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı toplantıya Valimiz Abdullah AYAZ'ın eşi Hanımefendi Melike AYAZ, Milletvekili Salim ÇİVİTCİOĞLU'nun eşi Seçil ÇİVİTCİOĞLU, Garnizon Komutanı Hakan TUNÇ'un eşi Gül TUNÇ, Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN'in eşi Betül ESEN, Eldivan Kaymakamı Emre OĞUZTÜRK'ün eşi Songül OĞUZTÜRK, İl Emniyet Müdürü Sadettin AKSOY'un eşi Özlem AKSOY, Eldivan Belediye Başkanı Mustafa LAFCI'nın eşi Ayşenur LAFCI, Eldivan Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ülkü KAVALALI, Sınırlı Sorumlu Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zübeyde PATATOĞLU ve diğer üyeler katıldı.

Toplantıda kadın kooperatiflerinin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve kooperatif çalışmaları konusunda farkındalığın artırılması konuları değerlendirildi. Yeni kurulacak kadın kooperatiflerinin ilde izleyecekleri yol üzerine istişareler yapıldı.

Toplantı sonunda İsmail Özdemir Huzurevi sakinleri ziyaret edildi. Ziyaretten oldukça memnun olan huzurevi sakinleri gelen misafirleri ilgiyle karşıladı. Huzurevi sakinleriyle gerçekleştirilen sohbetten sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Habermetre

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