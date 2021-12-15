İlimizdeki Eğitim Projeleri Valilikte Masaya Yatırıldı

SAKARYA (Habermetre) - "İl Milli Eğitim Müdürlüğü Brifing Sundu"

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle toplantıda bir araya gelerek Sakarya genelinde uygulanması planlanan projeler hakkında brifing aldı.

Valilik Toplantı Salonundaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve AR-GE sorumlusu öğretmenler katıldı.

"Mevcut ve Planlanan Projeler Ele Alındı"

İlimizdeki okullarda mevcut durum, devam eden çalışmalar, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan projelere dair sunumun yapıldığı toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kendilerine her konuda destek veren Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım'a eğitim camiası adına müteşekkir olduklarını ifade ederek, kısa, orta ve uzun vadeli projelendirme süreçlerine dair bilgilendirmede bulundu.

"Herkes İçin Bir Projemiz Var"

7'den 77'ye herkese hizmet veren bir kurum olduklarını ifade eden İl Müdürü Savaşçı, Sakarya eğitim camiası olarak öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte herkese yönelik projeler tasarladıklarını, İlimizde Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinin başarıyla yürütüldüğünü, özellikle 5 yaş okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranında yüzde 95 gibi önemli bir rakamı yakaladıklarını ve bunu daha yukarı çıkarmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini, bağımlılıkla mücadele kapsamında da çalışmalar yapıldığını ifade ederek, halihazırda ihale ve proje aşamasında bulunan, yapımı devam eden, tamamlanma aşamasına gelmiş ve büyük onarımı yapılan okullara dair bilgiler verdi.

"Eğitimin Tek Unsuru İnsandır"

Toplumların refah seviyesini yükselten ve onları daha başarılı, daha huzurlu kılacak yegane unsurun eğitim, eğitimi verebilen tek unsurun da insan olduğuna dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Eğitime yapılan yatırımlar, yarınlarımıza ve geleceğe yapılan yatırımlar olduğu için daima önceliğimizdir. Bilhassa eğitim camiasının en önemli aktörü kıymetli öğretmenlerimizin her anlamda motivasyonlarını ve şevklerini artırmamız gerekiyor. Başarı, ancak aynı vizyonla, birlikte hareket etmekle ve ekip ruhuyla gelir. Hedeflere ulaşmanın en güzel yolu ve bir yerdeki eğitimin kalitesi, orada bulunan eğitimcilerin ve ilgili aktörlerin ortak hedeflere dönük birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, kaynaşmasıyla mümkündür. Bunu sağlarsak başarı kendiliğinden gelecektir.

"Her Çocuğumuz Özeldir"

Elbette yine bizim için her çocuğumuz özel, her gencimiz kıymetlidir. Çocuklarımızı özellikle yeni nesil alanlarda yetenekleri, ilgi alanlarına göre iyi bir şekilde yönlendirirsek, onlardan yatkın oldukları alanlarda başarı beklemek daha kolay olacaktır. Bu açıdan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğrencilerimize yönelik projelerini çok önemsiyorum. Özellikle vizyoner, yenilikçi ve altyapısı güçlü projeler, hayatımıza daha fazla katkı sağlayıp daha fazla ön plana çıkmamızı sağlıyor.

"Yazılım Köyü Projesi Çalışıyoruz"

Geleceğimize yön verecek ve kaçınılmaz olan dijital dünyada hem ülke hem de şehir olarak yer alabilmek adına projeler geliştiriyor ve bu yeni dünyaya hazırlıklı olma hedefiyle çalışıyoruz. Dünyanın gitgide bu alanlara doğru kaydığının farkında olarak, özellikle çocuklarımızı dijital ortamlarda doğru bir şekilde yönlendirip, bu alanları verimli ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamamız gerekiyor. Veri, bilgi, bilişim, yazılım, metaverse gibi yeni nesil alanlara yatırım yapan ülkelerin, dünyanın başarılı aktörleri olacağı aşikardır. Eğitim çalışmalarında bu gibi yeni nesil alanlarda ne kadar ön alırsak, gençlerimizi bu yeni becerilerle donatabilirsek, devletimize ve milletimize daha fazla faydalı olabilir, dijital dünyanın nimetlerinden yararlanarak ülkemizin ve ilimizin tarım, sanayi, ekonomi ve hizmet sektörü gibi alanlarını akıllandırarak büyük katkı sağlamış oluruz. Bunu sağlamak için bütün okullarda vereceğimiz kodlama eğitimlerinin yanı sıra doğa içerisinde bu alana yatkın öğrencilerimize dönük bir Yazılım Köyü kurma projesini çalışmaya başladık.

"Şampiyonlar Şehri Sakarya"

Bununla birlikte her öğrencimizin mutlaka bir hobisinin olması için eğitimcilerimizin gayret göstermesi lazım. Çocuklarımızın ruhunu besleyecek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en az bir bilim, spor, kültür ve sanat alanına yönlendirilmesine olanak sağlamalıyız. Sakarya'mız, spor, sanat gibi alanlarda çok büyük başarılara imza atarak Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu olmuş çocuklarımız, TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e sundukları projelerle de başarı yakalamış gençlerimizi barındıran bir kenttir. Bu başarılar da aslında bu alanlarda ne kadar özellikli bir İl olduğumuzu gösteriyor. Çocuklarımızı normal eğitimleri dışında yönlendireceğimiz her bir dal, onların gelişimine büyük katkı sağlayacak ve ülkemiz ile İlimize yine büyük kazanımlar sağlayacaktır.

"STK'lar ve OSB'lerle İşbirliği Önemli"

Mevcut 8 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunan ve planlanan ihtisas OSB'lerin kurulma çalışmalarının devam ettiği İlimizde, mesleki eğitim veren okullarımızı da çok yakından takip ediyoruz. Var olan ve yeni kurulacak OSB'lerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak okullarımız için, şehirdeki Sivil Toplum Kuruluşları ve OSB'lerle eğitim alanında yakın çalışma ve işbirliği içerisinde bulunmayı önemsiyoruz. İstihdamı kolaylaştıracak çalışmalar ve işbirliklerini geliştirmemiz, İlimizin bu alanda da ileride olmasına imkan tanıyacaktır.

"Hayırseverlerimize Müteşekkiriz"

Eğitime katkı sunmak adına her türlü gayreti gösteren hayırseverlerimizin yoğun olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Yalnızca devletimizin imkanları ile değil hayırseverlerimizin katkılarıyla, onların omuz vermesiyle güzel bir işbirliği halinde İnşallah İlimizdeki eğitim kalitesini, seviyesini hep birlikte en üst düzeylere çıkartacağız. Bu anlamda hayırseverlerimizin katkı sunmaları bizleri fevkalade memnun ediyor. Onlara duyarlılıkları ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Onlar yalnızca bir bina ya da okul yapma arzusunda değiller, bu binalarda ülkesine ve milletine faydalı nesiller, kaliteli insanlar, çocuklar yetiştirilmesi için çaba gösteriyorlar. Burada bize düşen sorumluluk da; Sakarya'mızı özellikle yeni nesil alanlarda iyi planlayarak hem çocuklarımızı maddi ve manevi yönden bir nevi yazılım dediğimiz yeni anlayışla kodlayarak hem de manevi değerlerle "Vatan, Millet, Sakarya" dediğimiz kavramı bilen ve özümseyen, hangi alanda olursa olsun, hangi bilim dalında, hangi eğitim dalında olursa olsun, alanlarında dünyanın en iyisi olacak şekilde yetişmesine katkı vermektir. Bizler de; Sakarya'mızın ülkemize, dünya insanlığına önemli katkılar veren, insan yetiştiren bir alan haline gelmesi için hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle hem de ilgili her türlü kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde çalışmaktayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği ülke genelindeki projelerin de masaya yatırıldığı toplantıda Vali Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü ve ekibinin başarılarının devamı temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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