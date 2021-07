İlimizdeki Aşılama Çalışmaları Değerlendirildi

İlimizde yürütülen aşı faaliyetlerinin her yönüyle değerlendirildiği toplantı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile şube müdürleri katıldı. Pandeminin tüm dünyayı etkileyen bir sorun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz toplantıda yaptığı konuşmalarında; "İlimizdeki Covid-19 ile ilgili son durumu değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle toplantımıza katılarak bize görüş ve önerilerini sunacak olan siz değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi salgın sadece ülkemizi değil, dünyanın tamamını etkileyen küresel bir sağlık, tedarik, aynı zamanda güvenlik sorunu olarak karşımızda duruyor. Böylesine komplike bir sorunun çözümü elbette hem Uluslararası düzeyde iş birliği, hem de ulusal düzeyde tüm bileşenlerin koordinasyonu ve el birliği en üst seviyede tutularak mümkün olacaktır. Bu nedenle salgının başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Devletimiz çeşitli tedbirleri merkezi anlamda planlamış, planlanan tedbirler Valiliklerimize iletilmiş, Valiliklerimiz de yerel sorunlarla birlikte Hıfzıssıhha Kurul kararlarını alıp, sizlerle paylaşarak ve çözüm ortaklarımızla istişare ederek iyi bir sınav verdik. Geldiğimiz noktada tedbirler alındı ve hassasiyetle uygulandı. Nihai olarak yaz aylarıyla birlikte vaka sayılarının düşmesi, aşılama oranlarındaki artış gibi birtakım faktörler değerlendirilmek suretiyle; maske, mesafe ve temizliğe de dikkat ederek normalleşme sürecine geçildi. 28 Temmuz 2021 Tarihi İtibariyle İlimizde 1 Milyon 619 Bin 239 Doz Aşı Uygulaması Yapılmıştır Aşılama faaliyetlerinde yoğun mesai harcandığını belirten Vali Yavuz; "Bugün ilimizde gerçekleştirilen aşılama faaliyetleriyle ilgili yoğun bir mesai harcayacağız. Salgının gidişatı ne aşamadadır, Aşılama faaliyetlerinde neleri daha fazla yapabiliriz gibi konuları her yönüyle değerlendireceğiz. 28 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 959 bin 70 birinci doz, 575 bin 986 ikinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 619 bin 239 doz aşı uygulaması yapılmış olup, aşılama çalışmalarını titizlikle devam ettiriyoruz. Kocaeli geneli hedef nüfusumuz 1 milyon 519 bin 12'dir. En az bir doz aşı olan kişi sayısının oranı %62, 42'dir. Şuanda üçüncü doz aşı olan kişi sayısı 84 bin 211'dir. Aşılamanın en yüksek olduğu ilçelerimizde %66, 76 oranı ile ilk sırayı Derince ilçemiz, %66, 36 oranıyla İzmit ilçemiz ikinci sırada yer alıyor. Aşılamanın en düşük olduğu ilçemiz ise %48, 41 oranı ile Dilovası ilçemizdir. 65 Yaş Üstü Aşılanma Oranı %94, 44'dür. Yaşlı ölümlerinin düşmesinin en büyük nedeninin aşılanma oranının yüksek olmasından kaynaklandığını vurgulayan Vali Yavuz; "Yaş guruplarına göre arkadaşlarımızla detaylı bir çalışma yaptık. Hangi yaş gruplarında neredeyiz ve nerede olmalıyız? Çünkü Covid-19'un varyantlarını da dikkate aldığımızda toplumsal bağışıklığın çok sayıda insanı aynı anda aşılamaktan geçtiğini konunun uzmanları net bir şekilde belirtiyorlar. 17-24 yaş birinci doz aşılamada %40, 75'deyiz. Kocaeli olarak bu oranı yeterli bulmuyoruz. Bu oranı daha iyi oranlara taşımak istiyoruz. Çünkü Covid pozitif olanların büyük çoğunluğu sosyal hareketliliği daha fazla olan 20-40 yaş arasında bulunuyor. 25-29 yaş grubunda birinci doz aşılama oranı %45, 54'dür. 30-34 yaş grubunda aşılama oranı %48, 37, 35-39 yaş grubunda aşılanma oranı %54, 11'dir. Yaş yükseldikçe oranlarımız daha iyi hale geliyor. 40-44 yaş birinci dozda aşılama oranımız %62, 43'dür. 45-49 yaş grubunda aşılama oranı ise %69 ile hedefe çok yakınız. 50-54 yaş grubunda ise bu oran %76'lara çıkıyor. 55-59 yaş grubunda aşılanma oranı %82'dir. Bu oldukça iyi bir orandır. 60 yaş üstü aşılanma oranı ise %89'dur. Yaşlı ölümlerinin düşmesinin en büyük nedeni bu oranların son derece yüksek bir noktaya çekilmiş olmasındandır. 65 yaş üstü aşılanma oranı ise %94, 44'e çıkıyor. Sağlık çalışanlarının aşılanma oranı ise %90'lar seviyesindedir. En İyi Tedbir; Aşı. Sırası gelen herkesin aşısını yaptırması konusunda uyaran Vali Yavuz; "Aşının Covid-19'un etkilerini azalttığı, Aşı olanların hastaneye yatma oranlarının düştüğü, yoğun bakım ve entübe olma oranlarının da neredeyse sıfıra yakın bir seviyelerde olduğunu konunun uzmanları açıklıyorlar. Aşılandığınızda asla Covid-19'a yakalanmayacaksınız diye kimsenin bir iddiası yok. Vaka sayılarında bir artış söz konusu. Gençlerimiz bana bir şey olmaz diyor ama aşılanmayan gençlerde de sorunlar çıkmaya başladı. O nedenle insanlar gençliğine, fiziki dayanıklılığına çok fazla güvenmesin. Lütfen; Maske, Mesafe, Temizliğe dikkat edelim ve aşımızı olalım. Eğer konu bilimse lütfen bilim insanlarının ne dediğine dikkat edelim. Konu inanç konusuysa Diyanet İşleri Başkanlığının ve Din İşleri Yüksek Kurulunun ne dediğine bakalım. Ben şahsen bunlara dikkat ediyorum. Aşımızı Olalım, Vebale Girmeyelim Aşı ol diyorsunuz ama aşı olduğumuzda bir şey olursa bunun vebalini nasıl çekeceksiniz diyenler oluyor. Bende tam tersini soruyorum. Anne, Babanıza, sevdiklerinize yada kendinize aşı yaptırmadığınız için sevdiğiniz birinin ölümüne sebep olduğunuz zaman bu vebali nasıl karşılayacaksınız diyorum. Sürecin hep beraber yürütülmesini çok kıymetli ve değerli buluyorum. Bu tür sorunları toplumun tamamı ile hareket ederek aşabiliriz. Vatandaşlarımıza; 'Lütfen sağlığınızı koruyun' diyoruz. Çünkü Covid-19 geçirenlerin bir kısmının akciğerlerindeki sorun halen devam ediyor. Bu duruma düşmeyin diyor, Salgının devam ettiğini ve tehlikeli bir şey olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sizlerin şuana kadar göstermiş olduğu yoğun gayret ve çaba her türlü takdirin üzerinde. " diyen Vali Yavuz, pandemi ile mücadelede destek veren herkese ve kamuoyunu bilgilendirme noktasında sorumlu bir anlayışla görev yapan tüm basın mensuplarına teşekkür etti. Salgının gidişatı, alınan tedbirler ve Aşılama konusunda yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı; Kaymakamlar ve kurum müdürleri ile yapılan istişarelerle devam etti. Valiliğimiz koordinasyonunda sorumlu tüm kurum ve kuruluşlar tarafından, pandemi sürecinin başlangıcından itibaren aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürülen tüm çalışmalarda ilimizin elde ettiği başarıyı daha üst noktalara taşımak adına yapılması gereken ilave çalışmaların değerlendirildiği toplantıda;

1. Covid-19 pozitif ve temaslılarına daha hızlı ulaşarak hastalığın yayılımını engellemek için yürütülen filyasyon çalışmaları, tespit edilen hastaların ilaçlarının gerekirse sağlık kurumları tarafından evlerine götürülerek erken dönemde başlanması, Covid 19 pozitif hastaların evden hastaneye, hastaneden eve transferlerinin kamu kurumlarının araçları ile yapılması gibi pandemi ile mücadele kapsamında sürdürdüğümüz çalışmalara aynı titizlikle devam edilmesi,

2. Ülkemiz geneli ile birlikte 14 Ocak 2021 tarihinde ilimizde de başlatılmış olan çalışmalar kapsamında; 28 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 962. 515 birinci doz, 586. 086 ikinci doz olmak üzere toplam 1. 635. 741 doz aşı uygulaması yapılmıştır. İlimiz geneli hedef nüfus 1. 519. 012 kişi olup, Sağlık Bakanlığımız tarafından aşı hakkı tanımlanmış tüm vatandaşlarımıza yönelik aşılama çalışmalarının ivedilikle tamamlanması için, Kaymakamlıklarımız ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz tarafından vatandaşlarımıza aşı randevusu alınması dahil ihtiyaç duydukları tüm konularda yardımcı olunması, evlerinden çıkamayacak ve bakıma muhtaç durumda olan, risk grubunda olup aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşlarımızın mobil aşı ekipleri ve evde sağlık hizmeti sunan birimler tarafından evlerinde aşılanması uygulamalarına aynı titizlikle devam edilmesi,

3. Covid 19 Çağrı ve İletişim Merkezleri ile İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından aşı hakkı tanımlandığı halde aşı yaptırmamış olan vatandaşlarımıza yönelik başlatılmış olan telefon ile bilgilendirme çalışmalarına titizlikle devam edilmesi, elde edilen sonuçların istatiksel değerlendirmelerle takip edilmesi,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan gruplara yönelik yapılan aşılama çalışmalarına ait oranların Kaymakamlıklar tarafından çıkartılması, sağlık personellerinden oluşturulan ekiplerce, bu gruplara yönelik daha önce başlatılmış olan aşı ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına titizlikle devam edilmesi,

5. İl/İlçe Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarında, ilçe bazlı aşılama oranlarının detaylı incelenmesi, özellikle 17-24 yaş gibi aşı oranının düşük olduğu gruplar ve nedenlerine yönelik yapılacak değerlendirmeler sonucunda gerekli çalışmalarının ivedilikle planlanması,

6. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, mülki idare amirleri, yerel yöneticiler, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Covid 19 hastalığını geçirmiş olan vatandaşlarımızdan destek alınarak, aşılama faaliyetlerinin öneminin vurgulandığı bilgilendirici kamu spotlarının hazırlanması ve ilimiz genelinde yayınlanmasının sağlanması,

7. Aşılama çalışmaları ile ilgili vatandaşlarımıza yönelik yapılacak olan bilgilendirme faaliyetlerinde, muhtarlar, kanaat önderleri, hemşehri dernek yöneticileri gibi toplumsal farkındalığa katkı sunabilecek kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olunması,

8. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde, Covid 19 tanısı alan hastalarda hastaneye yatış, yoğun bakım, entübasyon ve ölüm oranlarının aşılama faaliyetleri ile birlikte önemli ölçüde azaldığı, bu oranların aşısız ya da eksik aşılı hastalarda daha yüksek seyrettiği tespit edilmiş olup, vatandaşlarımıza yönelik yapılacak olan çalışmalarda bu husus ile ilgili de bilgilendirme yapılması,

9. Sorumlu tüm kurum ve kuruluşlar tarafından, Covid 19 aşılama faaliyetleri başta olmak üzere pandemi ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara titizlikle devam edilmesi, Sayın Valimiz Seddar YAVUZ Başkanlığında, on beş gün sonra yapılması planlanan toplantıda ilimize ait son verilerle mevcut durumun tekrar değerlendirilmesi, kararları alınmıştır.

Kaynak: Habermetre