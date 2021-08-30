İlimizde Zafer Bayramı Kutlamaları Gerçekleştirildi
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İlimizde Zafer Bayramı Kutlamaları Gerçekleştirildi

İlimizde Zafer Bayramı Kutlamaları Gerçekleştirildi
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İlimizde Zafer Bayramı Kutlamaları Gerçekleştirildi30 Ağustos Zafer Bayramı ilimizde kutlandı.

İlimizde Zafer Bayramı Kutlamaları Gerçekleştirildi30 Ağustos Zafer Bayramı ilimizde kutlandı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na Valiliğimiz, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunuldu. Ardından Valimiz Abdullah AYAZ, Müze binasındaki Makamında tebrikleri kabul etti. Belediye meydanında yapılan kutlama programında ise Valimiz AYAZ, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bülent UYSAL ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, vatandaşların ve katılımcıların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın mesajı okundu. Ardından Piyade Yüzbaşı Ersen ERMİŞ tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından geçit töreni ile program sona erdi. Programa Valimiz Abdullah AYAZ'ın yanı sıra, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim ÇİVİTCİOĞLU, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bülent UYSAL, Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü ENER, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet ERDEM, Vali Yardımcıları Hamdi BOLAT, Abdullah ASLANER, Şahin BAYHAN, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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