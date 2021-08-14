İlimizde Yaşanan Sel Felaketi ile ilgili Son Durum
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İlimizde Yaşanan Sel Felaketi ile ilgili Son Durum

İlimizde Yaşanan Sel Felaketi ile ilgili Son Durum
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimizde Yaşanan Sel Felaketi ile ilgili Son Durum11/8/2021 günü saat 03. 00'da başlayan, İlimiz Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde; 14/8/2021 saat 11. 10 itibarıyla; • Karayolları : (4 ) köprü; İl Özel İdaresi (9 ) köprü yıkık durumda.

İlimizde Yaşanan Sel Felaketi ile ilgili Son Durum11/8/2021 günü saat 03. 00'da başlayan, İlimiz Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde; 14/8/2021 saat 11. 10 itibarıyla; • Karayolları : (4 ) köprü; İl Özel İdaresi (9 ) köprü yıkık durumda. • Ulaşılamayan yerleşim yeri yok ( servis yolu, menfez, boru vs yöntemlerle ulaşım sağlanmıştır)• Elektriksiz yerleşim yeri yok. • 40 üniteye (köy ve bağlıları) su verilemiyor• Yıkık+acil yıkılacak+ağır hasarlı yapı : 45 adet• Tarım Hasarları : etkilenen çiftçi sayısı (206) kişi; (43) köy/mahalle; alan : 430 da. ; 5. 951 adet dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 152 ton mahsul, 40. 000 kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10. 000 kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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