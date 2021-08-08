İlimizde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Meteorolojiden alınan bilgilere göre; İlimiz ve çevresinde 8 Ağustos 2021 Pazar günü (bugün) öğle saatlerinde başlayıp saat 18. 00'e kadar kuvvetli ve gök gürültülü yerel sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiği bildirilmiştir.
Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Meteorolojiden alınan bilgilere göre; İlimiz ve çevresinde 8 Ağustos 2021 Pazar günü (bugün) öğle saatlerinde başlayıp saat 18. 00'e kadar kuvvetli ve gök gürültülü yerel sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiği bildirilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Kaynak: Habermetre