İlimizde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
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İlimizde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

İlimizde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
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Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Meteorolojiden alınan bilgilere göre; İlimiz ve çevresinde 8 Ağustos 2021 Pazar günü (bugün) öğle saatlerinde başlayıp saat 18. 00'e kadar kuvvetli ve gök gürültülü yerel sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiği bildirilmiştir.

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Meteorolojiden alınan bilgilere göre; İlimiz ve çevresinde 8 Ağustos 2021 Pazar günü (bugün) öğle saatlerinde başlayıp saat 18. 00'e kadar kuvvetli ve gök gürültülü yerel sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiği bildirilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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