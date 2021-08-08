İlimizde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Meteorolojiden alınan bilgilere göre; İlimiz ve çevresinde 8 Ağustos 2021 Pazar günü (bugün) öğle saatlerinde başlayıp saat 18. 00'e kadar kuvvetli ve gök gürültülü yerel sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiği bildirilmiştir.