İlimizde Avcılık Konusunda Kuralsızlığa İzin Verilmeyecek
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İlimizde Avcılık Konusunda Kuralsızlığa İzin Verilmeyecek

İlimizde Avcılık Konusunda Kuralsızlığa İzin Verilmeyecek
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimizde Avcılık Konusunda Kuralsızlığa İzin VerilmeyecekValimiz Abdullah AYAZ, av sezonu içerisinde denetimlerin sıklaştırılarak av sahalarının çok iyi kontrol edileceğini belirterek, "İlimizde avcılık konusunda yapılacak kuralsızlığa izin vermeyeceğiz.

İlimizde Avcılık Konusunda Kuralsızlığa İzin VerilmeyecekValimiz Abdullah AYAZ, av sezonu içerisinde denetimlerin sıklaştırılarak av sahalarının çok iyi kontrol edileceğini belirterek, "İlimizde avcılık konusunda yapılacak kuralsızlığa izin vermeyeceğiz. Kuralsızlığın her türlüsüyle mücadeleye devam edeceğiz" dedi. 21 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan av sezonu öncesi Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli asayiş ve trafik ekiplerine bir sunum yapıldı. Valilik Konferans Salonunda bugün gerçekleştirilen toplantıya Valimiz Abdullah AYAZ da katılarak avcıların yapabilecekleri ihlaller konusunda uyarılarda bulundu. Avcılık yaparken kurallara uymanın gerekliliğinden ve ahlaki değerlerin öneminden bahseden Valimiz Abdullah AYAZ, "Denetim yapılarak av sahaları çok iyi kontrol edilecek. Kaçak avcılık yapanlara karşı dikkatli olunacak ve kural ihlali yapan avcılara cezai işlem uygulanacak" diyerek Çankırı'da avcılık dahil hiçbir hususta kuralsızlığa meydan verilmeyeceğini vurguladı. Toplantı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sunumuyla devam etti. Toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah ASLANER, İl Jandarma Komutan J. Alb. Hıdır AYÇİÇEK ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan KOZAN da katıldı.

Kaynak: Habermetre

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