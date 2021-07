İlimizde 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı ilimizde vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Mehteran Bölüğü eşliğinde Askerlik Şubesi önünden başlayarak Cacabey Meydanına kadar devam eden kortej yürüyüşü ile başladı.

Cacabey Meydanındaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Valimiz Sayın İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın'ın yanı sıra Milletvekilimiz Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Ağır Ceza Reisi Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu, ilimiz protokolü, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaşımız katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan film ve slaytların izlenmesi ile başlayan programda bir konuşma yapan Valimiz Sayın İbrahim Akın, Bazı mihrakların Aziz milletimizin medeniyet yolundaki ilerleyişini durdurmak için kirli bir oyuna başvurduklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişimine karşı aziz milletimizin destanlaşan bir mücadele sergilediğini belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın; "Türk milleti tarih boyunca canı pahasına hürriyetine sahip çıkmış, gerek kurduğu devletler, gerekse inşa ettiği kültür ve medeniyetle bağımsız bir toplum olarak yaşamanın mücadelesini vermiştir. Zaman içerisinde birçok badirelerden geçen milletimiz vatan söz konusu olduğunda birlik ve beraberliği ile ülkesini korumasını bilmiştir. Bazı mihraklar, Aziz milletimizin medeniyet yolundaki ilerleyişini durdurmak için her türlü kirli oyuna başvurmuşlardır. İşte tarihimizdeki en karanlık gecelerden birisi olan 15 Temmuz darbe girişimi de bu amaca hizmet etmek için başlatılan bir ihanet senaryosudur. " dedi.

15 Temmuz'un, milletimizin gücünü, vatan ve bayrak sevgisini, milli ve manevi değerlerini koruma konusundaki kararlılığını yeniden gösterdiği bir direniş destanı olduğunu belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaptıkları darbe teşebbüsü ile ülkemiz yönetimini ele geçirmeye çalışan devletimizin içine sızmış Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup hainler, bu karanlık gecede milli irademizin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve kritik konumdaki kamu kurumlarını bombalamış, köprüleri, havalimanlarını, basın kuruluşlarını işgale kalkışmış, vatansever polisimizin, askerimizin ve sivil vatandaşlarımızın üzerine gözünü kırpmadan ateş açmışlardır. Ülkemizin FETÖ mensupları tarafından saldırıya maruz kaldığını gören aziz milletimiz korkup evlerine kapanmak yerine meydanları doldurarak tankların önünde durmuş, kendine doğrultulan silahlara göğsünü siper etmiş, milletin iradesine uzanan eller yine bizzat şehit ya da gazi olma pahasına milletimiz tarafından kırılmıştır. Bugün, bir yandan 15 Temmuz gecesi kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın üzüntüsünü yaşarken diğer taraftan da halkımızın dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atarak ülkemizi hainlerin elinden kurtarmanın gururunu yaşıyoruz.

Darbecilere karşı elde edilen bu başarı, vatansever polisimizin ve askerimizin yanı sıra her yaştan, her görüşten, her meslekten vatandaşımızın ortak zaferidir. 15 Temmuz'da Türk milleti cesareti ve mücadelesiyle bu topraklarda hala milli mücadele ruhunun diri olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Tarih boyunca ateşle imtihan olmuş bir millet olarak yaşadığımız saldırılar, karşılaştığımız zorluklar bizi birbirimizden koparmak yerine aksine daha da güçlü kılmaktadır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin ne darbeler, ne terör örgütleri ne de dış mihraklar tarafından yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. "

15 Temmuz darbe girişiminin, milletimize yapılmış ilk saldırı olmadığı gibi son saldırı da olmayacağını dile getiren Valimiz Sayın İbrahim Akın; "Bu sebeple daima milletçe uyanık olmalı, demokrasimize sonuna kadar sahip çıkmalı, bizi çağın gerisine götüren her türlü hain girişime engel olmalıyız. Biliyoruz ki, milletimize 15 Temmuz'u yaşatanlar, dış güçlerin maşası olarak bu ülkeye ihanet edenler asla cezasız kalmayacaktır. Nitekim FETÖ mensupları, hem milletimizin nazarında hem de adalet önünde en ağır cezayı almışlardır, almaya da devam etmektedirler. Bu örgütün kökünü tamamen kazıyana kadar gerek yurt içinde gerekse yurtdışında devletimizin sürdürdüğü haklı mücadele sonuna kadar devam edecektir. Bu duygularla, 15 Temmuz'da ülkesine ve geleceğine sahip çıkan, günlerce sokaklarda demokrasi nöbeti tutan milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. " ifadelerini kullandı.

Milletvekilimiz Mustafa Kendirli ile Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da birer konuşma yaptığı programda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma canlı olarak izlendi.

Mehteran Bölüğü gösterisi ve çeşitli şiirlerin okunduğu programda Sancak Koşusu sporcuları Valimiz Sayın İbrahim Akın'a Bayrağımızı teslim ettiler.

Vatandaşlarımıza çeşitli ikramların yapılması, Vasiyet adlı tiyatro oyununun sahnelenmesi ve halk oyunları gösterisi ile devam eden programda Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından Kahramanlık Türküleri seslendirdiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat 00: 13'te tüm camilerden salaların okunmasının ardından sabah namazına kadar tutulan demokrasi nöbeti ile sona erdi.

