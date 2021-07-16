İlimiz Yüksekova İlçesi'nde BTÖ'ne ait mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlimiz Yüksekova İlçesi'nde BTÖ'ne ait mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi

İlimiz Yüksekova İlçesi'nde BTÖ'ne ait mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Büyükçiftlik-2 operasyonu kapsamında;15. 07.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Büyükçiftlik-2 operasyonu kapsamında;

15. 07. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi, Urşe Yaylası Mevkiinde yürütülen faaliyette;

3 Adet RPG-7 Anti tank mühimmatı,

1 Adet RPG-7 Anti personel mühimmatı,

7 Adet RPG-7 sevk fişeği,

2 Adet piknik tüpü,

3 Kg Çuval içerisinde gübre,

1 Adet Kürdistan Devrim manifestosu isimli kitap,

57 Adet boş (BİXİ) PKM mayonu,

1 Adet boş (BİXİ) PKM fişeği,

4 Adet Kaleşnikof boş şarjörü,

2 Adet Hilti,

-2 Adet Hilti ucu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hakan Sabancı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Mesut Özil Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlimiz Yüksekova İlçesi'nde BTÖ'ne ait mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 13:22:47. #1.14#

title