İlimiz Yüksekova İlçesi'nde BTÖ'ne ait mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Büyükçiftlik-2 operasyonu kapsamında;15. 07.