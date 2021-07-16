İlimiz Yüksekova İlçesi'nde BTÖ'ne ait mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Büyükçiftlik-2 operasyonu kapsamında;15. 07.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Büyükçiftlik-2 operasyonu kapsamında;
15. 07. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi, Urşe Yaylası Mevkiinde yürütülen faaliyette;
3 Adet RPG-7 Anti tank mühimmatı,
1 Adet RPG-7 Anti personel mühimmatı,
7 Adet RPG-7 sevk fişeği,
2 Adet piknik tüpü,
3 Kg Çuval içerisinde gübre,
1 Adet Kürdistan Devrim manifestosu isimli kitap,
57 Adet boş (BİXİ) PKM mayonu,
1 Adet boş (BİXİ) PKM fişeği,
4 Adet Kaleşnikof boş şarjörü,
2 Adet Hilti,
-2 Adet Hilti ucu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre