İlimiz, Simav İlçesi, Yemişli Köyü, 221 Ada, 1, 2 ve 3 Numaralı Parsellerde İmar Plan Değişikliği
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İlimiz, Simav İlçesi, Yemişli Köyü, 221 Ada, 1, 2 ve 3 Numaralı Parsellerde İmar Plan Değişikliği

İlimiz, Simav İlçesi, Yemişli Köyü, 221 Ada, 1, 2 ve 3 Numaralı Parsellerde İmar Plan Değişikliği
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimiz, Simav ilçesi, Yemişli köyü, 221 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde imar plan değişikliğiKütahya İl Genel Meclisi'nin 24. 05.

İlimiz, Simav ilçesi, Yemişli köyü, 221 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde imar plan değişikliğiKütahya İl Genel Meclisi'nin 24. 05. 2021 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Simav ilçesi, Yemişli köyü, 221 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde akaryakıt ve servis istasyonu alanında LPG tankının yer değişikliğine yönelik hazırlananUİP-43561198 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 23. 06. 2021-23. 07. 2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlan Olunur.

Kaynak: Habermetre

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İlimiz, Simav İlçesi, Yemişli Köyü, 221 Ada, 1, 2 ve 3 Numaralı Parsellerde İmar Plan Değişikliği - Haberler
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